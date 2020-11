Judo, Europei 2020: le speranze di medaglia dell’Italia. Tanti outsider ed un tris d’assi per sognare in grande

In attesa di conoscere l’esito del sorteggio e la composizione definitiva dell’entry list, è arrivato il momento di analizzare nel dettaglio le possibili carta da medaglia dell’Italia in vista dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, previsti da domani a sabato 21 novembre sui tatami della O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. La spedizione tricolore è formata da 16 atleti, distribuiti equamente tra uomini e donne, che proveranno a migliorare il bottino di due medaglie (un argento e un bronzo) ottenute nell’ultima edizione della massima rassegna continentale andata in scena a Minsk nel 2019.

Mai come quest’anno, però, la Nazionale italiana ha davvero tutte le carte in regola per provare a conquistare un oro europeo che manca ormai da dodici anni (Ylenia Scapin a Lisbona nel 2008). Manuel Lombardo, Odette Giuffrida e Fabio Basile sono le tre punte della squadra azzurra, per palmares e qualità di risultati ottenuti nelle ultime due stagioni, ma attenzione anche a svariati outsider di lusso che nella giornata giusta hanno il potenziale necessario per arrivare fino in fondo in questo contesto di gara. Grande curiosità infine per vedere all’opera quattro debuttanti assoluti in un Europeo Senior come Angelo Pantano, Biagio D’Angelo, Silvia Pellitteri e Giorgia Stangherlin, che non partono però con ambizioni da medaglia.

Manuel Lombardo è il naturale favorito per il successo nella categoria fino a 66 kg, nel suo status attuale di n.1 al mondo, tuttavia il 21enne torinese non gareggia in competizioni ufficiali da quasi un anno (12 dicembre 2019 è la data della sua ultima gara) e potrebbe quindi pagare dazio in tal senso rispetto ad avversari estremamente temibili che sono già tornati a combattere nel World Tour meno di un mese fa in quel di Budapest. Fari puntati anche sulla vice-campionessa olimpica in carica Odette Giuffrida, n.4 del ranking mondiale e testa di serie n.1 del seeding nei -52 kg, che va a caccia della sua prima medaglia in un Europeo Senior dopo aver trionfato nella rassegna continentale juniores del 2014. Accreditato al momento della sesta testa di serie nei -73 kg, anche Fabio Basile (oro olimpico 2016 nei 66 kg) può sognare in grande alla luce del suo talento e dell’ottima impressione destata ad inizio 2020 prima del lockdown.

Decisamente più lunga invece la lista dei possibili outsider azzurri, tutti ancora in lotta per blindare o avvicinare la qualificazione olimpica a Tokyo 2021 grazie ai 700 punti messi in palio dalla kermesse boema. Christian Parlati, campione iridato junior 2018, è al momento il primo degli esclusi dal novero delle teste di serie nella categoria fino a 81 kg e può quindi rappresentare una vera e propria mina vagante nel tabellone dopo aver effettuato un bellissimo finale di 2019 (5° nel Grand Slam Brasilia e nel Masters di Qingdao). Discorso simile in campo femminile per Alice Bellandi, anch’essa campionessa del mondo junior 2018, che deve però marcare punti pesanti a Praga per poter chiudere la stagione in zona qualificazione diretta per Tokyo nei 70 kg. Da segnalare anche Maria Centracchio, bronzo europeo in carica e testa di serie n.8 nei 63 kg, mentre servirà davvero una grandissima impresa per salire sul podio da parte di Edwige Gwend, Francesca Giorda, Francesca Milani, Giovanni Esposito, Christian Esposito e Nicholas Mungai.

Foto: IJF