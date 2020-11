Judo, Odette Giuffrida in finale agli Europei 2020! Prima medaglia in carriera, è caccia ad un oro storico!

Odette Giuffrida vola in finale nella categoria -52 kg agli Europei di judo 2020 a Praga (Repubblica Ceca) ed oggi pomeriggio proverà a conquistare un oro storico, che al Bel Paese manca da ben 12 anni, quando Ylenia Scapin, attuale allenatrice della Nazionale, si impose tra i -70 kg. In ogni caso, la romana ha già sfatato un tabù: dopo ben tre quinti posti, oggi è già sicura di aver conseguito il primo alloro in carriera in una rassegna continentale, che va ad aggiungersi all’argento olimpico di Rio 2016.

La portacolori del Bel Paese, che non combatteva dal Grand Slam di Parigi dello scorso mese di febbraio (giunse seconda), ha sconfitto in semifinale la spagnola Estrella Lopez Sheriff, autentica rivelazione del tabellone odierno. La classe 1994, dopo una iniziale fase di studio, ha sorpreso l’avversaria con una micidiale proiezione che le ha garantito l’ippon e la vittoria anticipata a 1’41” dal termine della contesa.

Loading...

Loading...

Nell’atto conclusivo l’azzurra affronterà la rumena Andreea Chitu, autentica vecchia volpe della categoria con un glorioso passato ed oggi n.19 del ranking olimpico. La 32enne, nel cui palmares figurano ben tre medaglie ai Mondiali, l’ultima però datata 2015, si è presa il lusso di eliminare ai quarti la grande favorita di giornata, Natalia Kuziutina. Peraltro la russa può definirsi una vera e propria bestia nera per la nostra Odette Giuffrida, avendola superata in tutti e quattro i precedenti disputati.

In semifinale Chitu si è sbarazzata con un ippon della spagnola Ana Perez Box, già qualificata per le Olimpiadi 2021. Insomma, la rumena è in grandissima forma e sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. I precedenti con Giuffrida sono in equilibrio: 7 i successi dell’italiana, 6 per la judoka dell’Est Europa. L’ultimo confronto risale al 16 novembre del 2019: a Odivelas prevalse Chitu.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF