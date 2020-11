LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: l’Italia cala subito gli assi Odette Giuffrida e Manuel Lombardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma odierno – Tabelloni e avversari degli italiani – Speranze di medaglia dell’Italia – Come vedere in tv gli Europei

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in programma alla O2 Arena di Praga fino a sabato 21 novembre. L’Italia si gioca subito molto in questo day-1, potendo contare su due carte importanti da medaglia del calibro di Manuel Lombardo e Odette Giuffrida rispettivamente nelle categorie fino a 66 e 52 kg. Grande attesa anche per Francesca Giorda e Francesca Milani, entrambe chiamate ad ottenere un risultato di peso per avvicinare la zona qualificazione nel ranking olimpico dei -48 kg. Debutto assoluto invece ad un Europeo Senior per Silvia Pellitteri nei 57 kg e per la coppia formata da Biagio D’Angelo e Angelo Pantano nei 60 kg.

Parte subito col botto la giornata inaugurale per l’Italjudo, che schiera il n.1 al mondo dei 66 kg Manuel Lombardo nel primo match della manifestazione sul tatami 2 contro il temibile azero Orkhan Safarov. Il torinese torna a combattere in una competizione ufficiale per la prima volta dopo quasi un anno di stop ed è il grande favorito per la medaglia d’oro in questa categoria. Obiettivo vittoria finale anche per Odette Giuffrida, prima testa di serie nel tabellone dei 52 kg, che entrerà in gara direttamente agli ottavi contro una tra la rumena Pop e la polacca Pienkowska. Da segnalare anche il fondamentale incontro di primo turno nei 48 kg tra l’azzurra Francesca Giorda e la turca Gulkader Senturk, un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

Si comincia stamattina alle ore 10.00 con le eliminatorie delle prime cinque categorie di peso, mentre il Final Block è previsto nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso degli azzurri in questa attesissima rassegna continentale: buon divertimento!

