LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: FP3 in tempo reale, la Ferrari cerca il jolly nella messa a punto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa a Sakhir per vedere all’opera i piloti della griglia sul giro secco in lotta per la pole position e per strappare la miglior posizione possibile sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Mercedes si presenta coi favori del pronostico per occupare tutta la prima fila, ma Lewis Hamilton dovrà essere praticamente perfetto per battere il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di un Max Verstappen in grande spolvero.

L’olandese ha messo in mostra ieri un buon ritmo sia sul passo gara che sul time-attack, ma le Frecce Nere sembrano avere ancora molto margine da sprigionare oggi pomeriggio in Q2 e Q3. Sarà grandissima battaglia poi come di consueto per la quarta posizione, con diversi team sulla carta davvero molto ravvicinati che si giocheranno prima l’accesso in Q3 e poi l’ingresso nelle prime due-tre file dello schieramento per pochi decimi. Racing Point è la candidata principale ad occupare la quarta casella in griglia, soprattutto con un Sergio Perez in grande forma reduce dallo splendido podio di Istanbul, mentre la Ferrari ha pagato dazio nelle prove libere del venerdì a causa di un handicap troppo elevato rispetto alla concorrenza in termini di velocità di punta sui quattro lunghi rettilinei del Bahrain International Circuit. L’obiettivo per la scuderia di Maranello sarà quello di entrare in Q3 con entrambe le monoposto, ma si profila un’impresa quasi impossibile provare ad agguantare la seconda fila.

Il programma odierno si apre alle ore 12.00 italiane con il semaforo verde della terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della lotta per la quindicesima pole dell’anno: buon divertimento!

