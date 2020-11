F1, Mario Isola risponde alle lamentele dei piloti: “Per Pirelli i risultati delle nuove gomme sono positivi”

Molti piloti si sono lamentati con Pirelli riguardo alle gomme per il 2021. I nuovi pneumatici sono stati testati durante le prove libere del GP del Bahrain, ma i riscontri avuti sul circuito del Sakhir non sono stati soddisfacenti per quasi tutti i protagonisti in pista. Lewis Hamilton si è arrabbiato perché si gira un secondo più lenti rispetto all’ultima evoluzione, anche i ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno manifestato le proprie perplessità. Oggi è arrivata la risposta dell’azienda milanese per bocca del responsabile motorsport Mario Isola.

Mario Isola ne ha infatti parlato a Race Fans: “Possiamo capire che non tutti i piloti hanno avuto riscontri positivi da queste gomme, perché il setting delle vetture era quello abituale per gli pneumatici 2020. Quelli del 2021 richiedono un assetto della monoposto differente, ed ora team e ingegneri hanno a disposizione il tempo necessario per regolarlo. Per Pirelli i risultati ottenuti da queste gomme sono positivi, perché abbiamo garantito una maggiore resistenza, perché le prestazioni delle vetture stanno migliorando sempre più e le coperture attuali sono vecchie di due anni. Ora si tratta solo di settare al meglio le macchine per ottenere il massimo e siamo fiduciosi che quando accadrà i piloti le troveranno maggiormente guidabili. Il circuito era piuttosto scivoloso, come sottolineato da ogni pilota“.

