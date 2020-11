LIVE Djokovic-Zverev, ATP Finals 2020 DIRETTA: spareggio decisivo, chi vince vola in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro pomeridiano dell’ultima giornata del round robin dell’ATP Finals di Londra 2020. Novak Djokovic e Alexander Zverev si giocheranno il secondo posto nel gruppo Tokyo 1970 visto che entrambi i tennisti hanno un successo all’attivo: chi vince stacca il pass per la semifinale.

Il numero 1 del mondo dopo aver vinto la partita d’esordio contro Diego Schwartzman è stato sconfitto nettamente da Daniil Medvedev e per raggiungere la semifinale ha necessariamente bisogno di un successo. Percorso identico anche per Zverev che arriva allo spareggio contro il campione serbo da sfavorito.

Nei precedenti il serbo è in vantaggio 4-3 ma dovrà ritrovare il suo miglior gioco per staccare il pass per la semifinale. Nella partita di mercoledì, infatti, Djokovic non è sembrato proprio al top anche se di fronte ha trovato un Medvedev in grande spolvero e, sulla base di quanto mostrato sin qui, potrebbe essere il candidato più credibile al successo finale.

Ci si attende una vera e propria battaglia sportiva all’O2 Arena di Londra per quello che di fatto è uno spareggio per la semifinale. Il match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev inizierà non prima delle ore 15.00. OA Sport vi offrirà la diretta live della partita per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!

