ATP Finals 2020, quarta giornata: Medvedev al cospetto di Djokovic. Zverev cerca riscatto con Schwartzman

Quarta giornata delle ATP Finals 2020 alla O2 Arena di Londra e a scendere in campo sarà il girone Tokyo 1970 per la sua seconda giornata, che rappresenta un vero e proprio turning point per i suoi partecipanti. Come ieri per Londra 2020, anche oggi si incontrano i vincitori e gli sconfitti della prima giornata, ma questa volta a ordine invertito: i primi a scendere in campo saranno Alexander Zverev e Diego Schwartzman, mentre il match serale sarà tutto per Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Nella sfida delle 15 sarà Zverev a partire con i favori del pronostico. Ma nel primo match delle sue Finals è stato davvero irriconoscibile, non riuscendo mai ad impensierire Medvedev in una delle sue più brutte esibizioni di questo 2020. Avrà bisogno di un diverso approccio, fisico e mentale, se vorrà rimettersi in gioco per accedere alle semifinali. Di contro, ci sarà uno Schwartzman che non ha nessuna voglia di fare il figurante a Londra, ma che nel primo match contro Djokovic ha sofferto un po’ la pressione dell’evento e non ha espresso il suo miglior tennis.

Loading...

Loading...

Lo stesso Djokovic è consapevole di essere andato incontro ad un esordio abbastanza morbido e sa che non potrà aspettarsi lo stesso tipo di partita con Medvedev. Il russo non è stato certo sfavillante contro Zverev, ma è stato sicuramente più preciso del suo avversario mettendo in cascina un’importante vittoria per giocarsi uno dei primi due posti nel girone. Il vincitore di questa sfida avrà un piede e mezzo, se non entrambi, già in semifinale; lo storico tra i due è a favore del numero uno al mondo, ma il russo è sempre una brutta gatta da pelare, soprattutto sul cemento.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse