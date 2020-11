Tennis, ATP Finals 2020: Novak Djokovic parte senza problemi, Schwartzman nettamente sconfitto

Cominciano senza problemi le ATP Finals 2020 per Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, è protagonista assoluto nel vuoto (per cause sanitarie) della O2 Arena di Londra, dove batte per 6-3 6-2 l’argentino Diego Schwartzman e apre con il sorriso il girone Tokyo 1970. Il serbo affronterà mercoledì il vincitore dell’altro match di giornata, quello tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

C’è un solo momento di reale impasse per Djokovic, ed arriva nel terzo game, nel quale i suoi errori sono davvero tanti. Schwartzman ringrazia, ma sorride per pochi minuti, giusto il tempo di un game lottato che gira completamente le prospettive del match e che vede il serbo trovare il controbreak. Le geometrie del leader del ranking ATP iniziano ad avere la meglio, con Schwartzman che fa quel che può, ma non può evitare il 6-3.

Canovaccio molto simile nel secondo parziale, ma senza difficoltà reali per il cinque volte vincitore, che se ne va in apertura, rincara la dose con il break del 4-1 e gestisce in maniera facile. Djokovic ha rapidamente tre match point: i primi due li annulla Schwartzman con una gran risposta e un passante di dritto lungolinea, ma sul terzo il serbo viene a rete, chiude i conti e saluta il pubblico che non c’è. Durata del match: un’ora e 18 minuti.

Sesta vittoria in sei confronti per il serbo, che quest’oggi domina sia nel discorso relativo ai punti vinti sulla prima (77%-63%) che nel rendimento alla risposta (65% contro 35% di punti portati a casa).

Foto: LaPresse