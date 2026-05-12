Alexander Zverev durissimo a fine match: “Il peggior campo su cui abbia mai giocato”

Negli ottavi di finale degli internazionali d’Italia Luciano Darderi firma quello che fin qui rappresenta il risultato più prestigioso della sua carriera. L’azzurro rimonta il tedesco Alexander Zverev 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e ventisei minuti dopo aver annullato quattro match point. Al termine del confronto lo sconsolato giocatore tedesco ha analizzato la sua prova.

Il tedesco riconosce la prova del rivale, ma si rimprovera la mancata chiusura del match: “Mi sono stancato, che fosse per via di una malessere o perché avevo giocato molto a tennis in questo periodo. Ha giocato un tennis incredibile, ma avrei dovuto vincere la gara in due set” ha rimarcato il tedesco in mixed zone.

Il duro commento sulle condizioni del campo della BNP Paribas Arena: “È stato difficile giocarci. A dire il vero, penso che questo sia il peggior campo da tennis su cui abbia mai giocato. A livello juniores, da professionista, nei tornei Futures, nemmeno in allenamento: non ho mai giocato su un campo di così scarsa qualità. Ho avuto un match point e la palla mi è passata sopra la testa. Ho avuto una palla break e la palla ha fatto un rimbalzo strano. In più, c’era vento forte“.

L’onestà intellettuale nel giudizio espresso sul comportamento del pubblico azzurro: “Non ho problemi con i tifosi italiani. Mi sono piaciuti, li trovo molto energici. Sono appassionati dei loro giocatori, il che è assolutamente giusto. Sono stati corretti“.