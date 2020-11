ATP Finals 2020: Zverev vince in tre set contro Schwartzman e torna in corsa per le semifinali

Alexander Zverev ha vinto un match molto complicato contro Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Il tedesco conquista così la prima vittoria alle ATP Finals 2020 di Londra e torna in corsa per la qualificazione alle semifinali. Eliminato invece l’argentino. Il numero 7 del mondo, però, dovrà alzare il suo livello di gioco per sperare di impensierire Novak Djokovic ultimo avversario nel girone “Tokyo 1970”.

PRIMO SET – Avvio a ritmo abbastanza basso. Zverev sembra in difficoltà sin dall’inizio tanto che nel terzo game subisce il break. Quando il parziale pare essersi messo in discesa si spegne la luce per l’argentino che perde per due volte il servizio lasciandosi scappare l’avversario (5-2). Nonostante le croniche difficoltà al servizio di Schwartzman il numero 9 del mondo commette troppi errori non forzati dei quali approfitta il tedesco. Quest’ultimo senza forzare troppo, e non senza qualche passaggio a vuoto, riesce comunque a tenere il servizio e portare a casa il primo set col punteggio di 6-3. A testimonianza del livello tutt’altro che elevato di questo primo parziale il numero di errori non forzati: 14 per Zverev e 11 per Schwartzman.

SECONDO SET – L’inizio del secondo parziale, nonostante il livello di gioco non sia più alto del precedente, è decisamente più combattuto. Schwartzman dopo aver salvato due palle break nel primo game è costretto a cedere nel terzo (2-1). Nel sesto gioco il consueto, almeno per questa partita, passaggio a vuoto del tedesco che concede all’avversario il controbreak che vale la parità (3-3). Segue una fase di partita abbastanza equilibrata nella quale i punti seguono pedissequamente l’ordine dei turni di servizio (4-4). Se l’argentino tiene bene alla battuta non si può dire lo stesso di Zverev che consente a Schwartzman di salire 15-40. Il tedesco prova a rimanere a galla e trova l’ace ma sul secondo set point sbaglia un dritto tutt’altro che impossibile (6-4).

TERZO SET – Nonostante Zverev dia l’impressione di poter prendere in mano definitivamente il match, non riesce a procurarsi alcuna palla break fino al quinto game, quando sale sul 40-15 e grazie ad un preciso dritto si porta avanti 3-2 nel punteggio. L’argentino in questo caso non riesce a reagire e il numero 7 del mondo riesce a procurarsi ancora due palle break nel settimo game ma Schwartzman, grazie a due grandi giocate di rovescio, si riporta in scia (4-3). Il tedesco trova, finalmente, una buona continuità e dopo aver tenuto il servizio trova il break decisivo.

L’elevatissimo numero di errori non forzati, 36 per il tedesco e 25 per l’argentino, raccontano di una partita tutt’altro che spettacolare. Zverev è riuscito ad ottenere il 73% dei punti con la prima contro il 62% e il 45% con la seconda contro il 45% di Schwartzman.

Foto: Lapresse