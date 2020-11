LIVE Ciclocross, Europei 2020 in DIRETTA: Iserbyt conquista il titolo! Sul podio Vanthourenhout e van der Haar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:39 Queste le posizioni dei ciclisti italiani: 13° Dorigoni, 21° Cominelli e 26° Folcarelli.

14:38 Arrivano altri tre corridori del Belgio: quarto Sweeck che precede Toon Aerts e Soete.

14:37 IL BELGA ISERBYT CONQUISTA IL TITOLO! Sul podio il connazionale Vanthourenhout e l’olandese van der Haar.

14:36 Sweeck sta gestendo il quarto posto davanti a Toon Aerts.

14:34 Prime tre posizioni cristallizzate quando ci si avvicina al traguardo.

14:31 Iserbyt ha 13″ di vantaggio su Vanthourenhout e 21″ su van der Haar.

14:29 ULTIMO GIRO! Vanthourenhout deve difendersi dal rientro dell’olandese van der Haar.

14:27 Andato via Iserbyt, vittoria vicina per lui.

14:24 Ultimi due giri! Iserbyt mette 5 secondi tra sé e Vanthourenhout.

14:22 L’olandese van der Haar resta a 13″ dalla coppia belga al comando, Sweeck si è ripreso la quarta posizione ai danni di Orts Lloret.

14:20 Dorigoni è il migliore italiano ed è 13°.

14:18 Con uno sforzo enorme Vanthourenhout tiene la ruota di Iserbyt per il momento.

14:16 Errore per Sweeck che finisce alle spalle di Orts Lloret, molto bene lo spagnolo in quarta posizione.

14:14 Iserbyt guadagna qualche metro su Vanthourenhout!

14:12 Dietro si è formata la coppia van der Haar-Sweeck all’inseguimento.

14:09 La coppia belga ha 13” di vantaggio sul neerlandese.

14:07 L’olandese van der Haar si libera dei fiamminghi davanti a lui e si lancia all’inseguimento di Vanthourenhout e Iserbyt.

14:04 Vanthourenhout ora dà il cambio a Iserbyt, c’è accordo tra i belgi.

14:01 Iserbyt e Vanthourenhout continuano a guadagnare, oltre 15” per loro al quarto giro di 9 complessivi.

13:58 Toon Aerts scavalcato prima da Soete e poi da Sweeck.

13:55 Al completamento del terzo giro, i due hanno 8” sui connazionali all’inseguimento.

13:53 Toon Aerts in leggera difficoltà, attaccano Iserbyt e Vanthourenhout!

13:51 I cinque fiamminghi al comando prendono un po’ di vantaggio: si tratta di Toon Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt, Sweeck e Soete.

13:49 Piccolo errore di Iserbyt che perde la posizione a vantaggio di Sweeck e Soete.

13:47 Il migliore degli azzurri è Dorigoni in 15ma posizione al momento.

13:45 Dopo una partenza a rilento, l’olandese van der Haar si è portato alla ruota del gruppetto belga.

13:43 Vanthourenhout scavalca Aerts e si porta al comando prima del tratto sabbioso.

13:41 Al termine del primo giro c’è una piccola fuga di sei uomini: Toon Aerts, Vanthourenhout, Iserbyt, Sweeck, Orts Lloret e Thijs Aerts.

13:39 Sorprendono gli spagnoli Orts Lloret e Suarez Fernandez che sono nelle primissime posizioni insieme ai belgi.

13:36 Male invece in avvio l’olandese van der Haar, solo 12° al momento.

13:35 Ottima partenza del nostro Jakob Dorigoni che si è portato in nona posizione.

13:33 Aerts subito in testa davanti a Vanthourenhout e Sweeck.

13:31 PARTITI! Iniziata la gara elite maschile degli Europei di Ciclocross.

13:28 Pochi minuti all’inizio della corsa, a brevissimo si comincia.

13:25 L’Italia, dal canto suo, si appoggerà al campione nazionale Jakob Dorigoni, a Cristian Cominelle e ad Antonio Folcarelli. Per il primo, che è il rappresentante più quotato del Bel Paese, una top-15 è un obiettivo alla portata.

13:20 Gli unici atleti che sulla carta possono strappare la vittoria ai belgi sono i padroni di casa Lars van der Haar, già campione d’Europa nel 2015, e Corné van Kessel.

13:15 Toon Aerts, quest’anno vincitore di tre gare tra cui la tappa di Gieten del Superprestige, è uno dei grandi favoriti insieme ai connazionali Eli Iserbyt, uomo più in forma del momento che nelle scorse due settimane ha conquistato il successo a Ruddervoorde e al Koppenbergcross, e Laurens Sweeck, campione nazionale in carica.

13:10 La gara si terrà sul tracciato neerlandese di ‘s-Hertogenbosch, già teatro degli Euroepi di due anni fa. Si tratta di un circuito abbastanza veloce, con alcuni tratti sabbiosi che sono i punti più indicati per fare la differenza.

13:05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini Elite dei campionati d’Europa di ciclocross 2020.

