LIVE Ciclocross, Europei 2020 in DIRETTA: i belgi Iserbyt, Aerts e Sweeck si contendono la maglia di campione continentale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini Elite dei campionati d’Europa di ciclocross 2020. In contumacia Mathieu van der Poel, il Belgio è la nazione favorita per conquistare quella rassegna continentale che, nella sua storia, ha vinto solo nel 2016 con Toon Aerts. La gara si terrà sul tracciato neerlandese di ‘s-Hertogenbosch, già teatro degli Euroepi di due anni fa. Si tratta di un circuito abbastanza veloce, con alcuni tratti sabbiosi che sono i punti più indicati per fare la differenza.

Il già citato Toon Aerts, quest’anno vincitore di tre gare tra cui la tappa di Gieten del Superprestige, è uno dei grandi favoriti insieme ai connazionali Eli Iserbyt, uomo più in forma del momento che nelle scorse due settimane ha conquistato il successo a Ruddervoorde e al Koppenbergcross, e Laurens Sweeck, campione nazionale in carica. Quest’ultimo è, in assoluto, il più adatto dei tre al tracciato di ‘s-Hertogenbosch e già due anni fa fu terzo alle spalle degli oggi assenti van der Poel e Van Aert.

Gli unici atleti che sulla carta possono strappare la vittoria ai belgi sono i padroni di casa Lars van der Haar, già campione d’Europa nel 2015, e Corné van Kessel. L’Italia, dal canto suo, si appoggerà al campione nazionale Jakob Dorigoni, a Cristian Cominelle e ad Antonio Folcarelli. Per il primo, che è il rappresentante più quotato del Bel Paese, una top-15 è un obiettivo alla portata. L’appuntamento con l’inizio della gara e della nostra DIRETTA LIVE è alle 13.30, mi raccomando, non mancate!

Foto: Shutterstock