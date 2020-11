Ciclocross, Europei U23 2020: Ryan Kamp domina la prova maschile. Fontana nono, Ceolin decimo e Toneatti undicesimo

Il neerlandese Ryan Kamp, già iridato in carica di categoria, è il nuovo Campione d’Europa di ciclocross della categoria uomini U23. Il Tulipano è stato profeta in patria e ha dominato la rassegna continentale sul tracciato casalingo di ‘s-Hertogenbosch. Completano il podio i britannici Thomas Mein, secondo, e Cameron Mason, terzo. Ottima prova, nel complesso, per la selezione azzurra: Filippo Fontana è giunto nono, quarto tra i non rappresentanti dei Paesi Bassi dietro ai due nativi del Regno Unito sopraccitati e allo svizzero Rouiller, Federico Ceolin ha conquistato la decima piazza e Davide Toneatti l’undicesima. Più indietro Marco Pavan, ventitreesimo, e Samuele Leone, ventottesimo.

La gara ha visto, già nel primo giro, rimanere in testa sei atleti. I neerlandesi Kamp, Pim Ronhaar, qua campione d’Europa juniores due anni fa, Kyle Agterberg e Tim van Dijke e i britannici Mein e Mason. Fontana, Ceolin e Toneatti, rallentati in partenza da una caduta, hanno ben presto formato un terzetto e proseguito la gara insieme. Al terzo giro Ronhaar ha alzato l’andatura e ha fatto la differenza, con il solo Kamp che gli è rimasto a ruota. Nella tornata successiva, invece, è stato il Campione del Mondo a prendere la testa e ha fatto la differenza sul punto più insidioso del tracciato: una curva a U in un tratto sabbioso. Ronhaar non è riuscito a percorrerla in bici e ha perso contatto dal connazionale.

Loading...

Loading...

In seguito Pim è stato ripreso e staccato dai due britannici, i quali si sono giocati tra di loro i due gradini più bassi del podio. Kamp, vent’anni ancora da compiere, ma già oggi atleta da top-10 costante in Superprestige, DVV Badkamers Trofee e Coppa del Mondo, era già lontano. L’iridato ha potuto gestire tranquillamente la gara negli ultimi due giri, concedendo anche qualcosa ai due inseguitori, dato che, ormai, era irraggiungibile.

