Ciclocross, Europei 2020 oggi: orari 8 novembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

E’ in programma oggi la seconda e ultima giornata degli Europei 2020 di ciclocross che si stanno svolgendo a s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Alle 12.00 scenderanno in campo le donne U23, categoria nella quale l’Italia schiera Sara Casasola, Francesca Baroni, Gaia Realini e Carlotta Borello. Le prime tre hanno chance concrete di entrare in top-10, ma andare a medaglia sarà difficilissimo contro la corazzata che difende i colori dei padroni di casa. Alle 13.30, invece, scenderanno sul circuito gli Uomini Elite. A rappresentare il Bel Paese ci saranno il campione nazionale Jakob Dorigoni, Antonio Folcarelli e Cristian Cominelli.

La gara degli uomini Elite verrà trasmessa in Diretta TV su Eurosport 2 e Rai Sport HD. Inoltre, sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, infine, vi offrirà la diretta live testuale dandovi così modo di non perdervi nemmeno un istante di questa emozionante manifestazione. Per quanto concerne la prova delle donne U23, purtroppo, non vi è alcuna copertura né TV né streaming e, dunque, anche fare una diretta testuale, al quel punto, diventa impossibile.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA DEGLI EUROPEI 2020 DI CICLOCROSS (8 NOVEMBRE)

Orario: 12.00 donne U23, 13.30 uomini Elite

Diretta TV (solo uomini Elite): Eurosport 2 e Rai Sport HD

Diretta streaming (solo uomini Elite): Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale (solo uomini Elite): OA Sport

