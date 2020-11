LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 in DIRETTA: Miriam Vece per stupire, azzurri per le medaglie con i quartetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e azzurri in gara oggi agli Europei 2020 su pista – Riepilogo della prima giornata di gare – L’oro di Martina Fidanza nello Scratch

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei su pista 2020 di Plovdiv. Sarà una giornata veramente importante per l’Italia, che in serata si giocherà ben due medaglie d’oro grazie alle ottime prestazioni in qualifica dei due quartetti azzurri dell’inseguimento a squadre. Inoltre ci saranno anche le finali dello Scratch maschile e quella dell’Eliminazione femminile.

Le azzurre Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini sognano l’oro nell‘Inseguimento a squadre contro un’agguerrita Gran Bretagna. Mentre l’Ucraina e la Spagna battaglieranno per il bronzo. A livello maschile invece, ci saranno Jonathan Milan, Stefano Moro, Gidas Umbri e Francesco Lamon, che si giocheranno il titolo continentale contro la Russia. Il bronzo è riservato alla sfida tra Svizzera e Bielorussia.

Ci saranno poi altre due finali con lo Scratch uomini che vedrà al via l’azzurro Stefano Moro, e l’Eliminazione donne con Rachele Barbieri. Ma ci sarà anche spazio per la Velocità individuale con le prime prove di specialità che vedranno al via due promettenti azzurre del calibro di Miriam Vece ed Elena Bissolati. Ricordiamo che i CT Dino Salvoldi per le donne, e Marco Villa per gli uomini, possono, nel rispetto del regolamento, effettuare dei cambi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le prove odierne dalle ore 12.00 e dalle ore 17.00. Buon divertimento!

