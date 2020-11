Ciclismo su pista, Europei 2020: Miriam Vece strabilia e vola dritta ai quarti di finale della Velocità individuale

Miriam Vece rispetta i pronostici della vigilia e passa agevolmente le qualifiche, i sedicesimi e gli ottavi di finale della prova riservata alla Velocità individuale femminile degli Europei su pista di Plovdiv. La ventitreenne cremasca, bronzo iridato nei 500 metri, è riuscita ad agguantare i quarti di finale nel derby azzurro in cui ha fronteggiato e battuto Elena Bissolati. Questa sera Miriam dovrà sfidare la lituana Migle Maroizate, che nelle qualifiche ha segnato praticamente lo stesso tempo dell’azzurra. Lo scontro per la semifinale sarà veramente tosto ed equilibrato.

Ripercorrendo la mattinata, il primo miglior tempo in qualifica lo ha fatto registrare l’ucraina Luibov Basova in 11.223. Successivamente ecco la Bissolati che, purtroppo, resta dietro in 11.381 piazzandosi al sesto posto provvisorio. In una grande defezione di atlete, soltanto tredici al via, passa al comando la favoritissima del giorno, la russa Daria Shmeleva (10.612). Nulla può Miriam Vece, che comunque sia si rende protagonista di una bellissima prova in cui riesce ad abbattere il muro degli 11″ con 10.977 che la posizionano al terzo posto parziale.

Chiusi i sedicesimi, la russa Shmeleva, l’ucraina Alena Starikova, e l’altra russa Anastasiia Voinova volano dritte ai quarti, mentre l’azzurra Vece, che ha terminato la sua prova al quinto posto, è costretta ad affrontare gli ottavi contro l’altra azzurra Bissolati, penultima nel girone. Nel derby italiano la spunta agevolmente la Vece e i suoi 11.873, che la mandano di diritto ai quarti con le britanniche Katy Marchant, Sophie Capewell, e le lituane Smona Krupeckaite e Migle Maroizate, che raggiungono Shmeleva, Starikova e Voinova. Questa sera ci sarà la sfida tra Vece e Maroizate.

A livello maschile, dove non erano presenti gli azzurri, i quarti di finale avranno le seguenti sfide: Denis Dmitriev (Russia) contro Norbert Szabo (Romania), Maximilian Levy (Germania)-Jakub Stastny (Repubblica Ceca), Vasilijus Lendel (Lituania)-Martin Cechman (Repubblica Ceca), e Sotirios Bretas (Grecia)-Juan Peralta Gascon (Spagna). I favoriti sulla carta sono il russo Dmitriev e il teutonico Levy.

Foto: FCI