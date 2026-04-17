Sara Curtis devastante! Polverizzato il record italiano dei 50 sl: tempo di altissimo rango mondiale!

Lo si era intuito già nei giorni precedenti: la condizione di Sara Curtis nelle gare su vasca unica era speciale. Il primato nazionale nei 50 dorso rappresentava un indizio chiaro e, questa mattina, nella quarta giornata delle batterie dei Campionati italiani di nuoto di Riccione, nei 50 stile libero la 19enne piemontese ha offerto un’ulteriore dimostrazione delle sue qualità.

Curtis, infatti, ha scelto di scoprire subito le proprie carte, senza esitazioni. È questo il suo modo di gareggiare: diretto, aggressivo, sempre più vicino allo stile statunitense, anche alla luce dell’esperienza avviata dallo scorso settembre all’Università della Virginia.

Il record italiano è così arrivato puntuale nella vasca da 50 metri romagnola. Una progressione impressionante, caratterizzata da una bracciata ampia e potente, ha permesso alla classe 2006 di fermare il cronometro su un sensazionale 24″29 — quarta prestazione mondiale stagionale, in una graduatoria guidata da Kate Douglass con 24″20. Alle sue spalle, nell’overall, Agata Maria Ambler (25″09), Elena Capretta (25″15) e Silvia Di Pietro (25″21). In questo modo, Curtis ha migliorato il proprio precedente primato nazionale di 12 centesimi.

Resta ora da capire se l’azzurra riuscirà a trovare ulteriori energie per l’atto conclusivo, in cui verranno assegnati sia il titolo italiano sia i pass per gli Europei 2026 di Parigi. In quest’ultimo caso, la qualificazione spetterà alla vincitrice della Finale A e, eventualmente, anche ad altre atlete — fino a un massimo di una per gara — che avranno eguagliato o migliorato il tempo limite fissato a 24″8.