Chi è stato il miglior italiano alla Parigi-Roubaix? Ganna si eclissa nel finale, piazzamenti non lusinghieri

Filippo Ganna è stato il miglior italiano alla Parigi Roubaix 2026, tagliando il traguardo al 25mo posto con un ritardo di 7’32” dal belga Wout van Aert, capace di imporsi all’iconico Velodromo dopo aver sprintato contro lo sloveno Tadej Pogacar. Il piemontese si era presentato con grandi ambizioni all’Inferno del Nord, ma ha dovuto fare i conti con diverse avversità e non è riuscito a battagliare per le posizioni che contano come avrebbe voluto, considerando anche la forma mostrata in occasione del trionfo alla Attraverso le Fiandre.

L’alfiere della INEOS Grenadiers ha fronteggiato una prima foratura a circa 130 chilometri dal traguardo, è riuscito a rimanere nel gruppo dei migliori e ha affrontato la Foresta di Arenberg di gran lena, ma ha pagato dazio nei confronti del drappello dei migliori. Uscito dal settore in pavé più iconico di questa Classica Monumento con un ritardo di circa trenta secondi, si è prodigato in una vertiginosa rimonta sfruttando le doti degne di un due volte Campione del Mondo a cronometro ed è rientrato sul gruppo di testa.

A quel punto, però, Filippo Ganna ha rimediato una seconda foratura. Ha perso un minuto e si è ritrovato con l’olandese Mathieu van der Poel, in grande recupero dopo aver perso due minuti a causa di un doppio problema tecnico patito nella Foresta. I due si sono riportarsi a una ventina di secondi dalla coppia composta da van Aert e Pogacar. In quel frangente, però, all’azzurro è mancata un po’ la gamba e poco dopo ha scontato anche la terza foratura, accompagnata anche da una caduta.

Il secondo italiano al traguardo è stato Davide Ballerini (53mo a 8’01”), Jonathan Milan ha disputato una Roubaix di cuore terminando in 64ma piazza a 9’18”, nello stesso gruppetto di Luca Mozzato (68mo). Sette secondi più indietro Alessandro Borgo (70mo), mentre Alessandro Romele ha terminato in 82ma posizione.

ITALIANI PARIGI-ROUBAIX 2026

25 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 30 15 7:32

53 Ballerini Davide XDS Astana Team 10 5 8:01

64 Milan Jonathan Lidl – Trek 5 9:18

68 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 5 9:18

70 Borgo Alessandro Bahrain – Victorious 5 9:25

82 Romele Alessandro XDS Astana Team 5 12:00