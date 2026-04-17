Prima con le donne, ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong

A Hong Kong (Cina) è incominciato il fine settimana riservato alla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Avvio in chiaroscuro per l’Italia, impegnata nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre: le donne hanno firmato il miglior tempo, mentre gli uomini hanno terminato a sorpresa in ultima piazza.

Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno dettato legge con il perentorio crono di 4:14.522 e hanno inflitto più di due secondi di distacco all’intera concorrenza: Cina seconda a 2.634, Nuova Zelanda terza a 2.636, Gran Bretagna quarta a 2.894, la Germania è quinta ad addirittura 5.093 secondi. Le azzurre torneranno in pista alle ore 09.13 per disputare il primo turno, con il chiaro intento di meritarsi l’approdo alla zona medaglie.

Niccolò Galli, Christian Fantini, Etienne Grimod e Francesco Lamon hanno faticato lungo i quattro chilometri, tagliando il traguardo con il tempo di 4:15.665 e accusando un distacco di quasi ventiquattro secondi dalla migliore classificata. Gli azzurri sono transitati al terzo chilometro con l’ottavo crono, ma negli ultimi mille metri hanno dovuto fronteggiare delle criticità e hanno così terminato in tredicesima e ultima posizione.

Gli azzurri non potranno prendere parte al primo turno, riservato agli otto migliori classificati. La Nuova Zelanda ha primeggiato in 3:52.838, precedendo di 44 millesimi la Danimarca e di 39 centesimi la Cina, poi a seguire Giappone (a 1.308), Francia (a 1.433), Gran Bretagna (a 1.527), USA (a 1.953) e Canada (a 2.687). Nel team sprint femminile la Gran Bretagna è stata la migliore (46.745), precedendo i Paesi Bassi di 0.211, la Cina di 0.392 e l’Australia di 0.392.