LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer vince per 8 decimi! “Decisivo il tiro, la forma arriverà. Ora a dormire presto!”

La cronaca della vittoria di Dorothea Wierer

Classifica Coppa del Mondo: Dorothea Wierer subito al comando!

Le pagelle di oggi: Dorothea Wierer è ancora la stella più luminosa. Lægreid ruba la scena a Johannes Bø

Biathlon, tutte le vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo. 12 successi e 3 ori ai Mondiali

Dorothea Wierer ha vinto grazie al tiro. Shooting time e tempi di rilascio: i numeri

Dorothea Wierer: "La forma non è ottimale, ho vinto al tiro. Sono stanca e vado a dormire presto"

VIDEO Dorothea Wierer vince l'individuale di Kontiolahti! Spettacolare trionfo della Regina azzurra, 20 su 20 al poligono!

Biathlon, startlist e pettorali 7,5 km sprint Kontiolahti 2020. Programma, orari, tv, numeri delle azzurre

Biathlon, startlist e pettorali 10 km sprint Kontiolahti 2020. Programma, orari, tv, numeri degli azzurri

Quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer per la vittoria a Kontiolahti? Il montepremi per l'individuale

VIDEO Dorothea Wierer sul gradino più alto del podio: la premiazione per la vittoria a Kontiolahti

16,05 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per le sprint. Un saluto sportivo.

16.04 Wierer ha chiuso terza nella classifica di shooting time alle spalle di Bankes e Cadurish e quarta in quella di range time. E’ al tiro che ha vinto questa gara, non solo grazie alla precisione, ma anche alla velocità di rilascio dei colpi.

16.01 Il miglior tempo sugli sci lo ha ottenuto la norvegese Roeiseland (24ma a causa dei 4 errori totali) con 5″5 su Herrmann. 13ma Wierer a 1’04”.

16.00 Lisa Vittozzi deve assolutamente dimenticare in fretta la brutta prestazione di oggi. E’ fondamentale non rivivere i fantasmi della passata stagione.

15.59 I piazzamenti delle altre italiane: 47ma Sanfilippo (3), 84ma Vittozzi (6), 85ma Gontier (5), 89ma Lardschneider (6).

15.57 E’ TERMINATA LA GARA! La Regina ha colpito ancora! Trionfo per Dorothea Wierer con 8 decimi sulla tedesca Herrmann e 24″1 sulla svedese Skottheim. Completano la top10 Elvira Oeberg, Persson, Bescond, Hanna Oeberg, la sorprendente bielorussa Alimbekaeva, Chevalier e Dzhima.

15.52 Federica Sanfilippo è fuori dalla zona punti. Attualmente è 47ma.

15.46 Attendiamo gli ultimi arrivi per i piazzamenti finali delle altre azzurre. Ormai è ufficiale la vittoria di Dorothea Wierer, la dodicesima in carriera in Coppa del Mondo (nelle quali sono comprese anche le tre ai Mondiali).

15.39 Dorothea Wierer precede Herrmann, Skottheim, Elvira Oeberg, Persson, Bescond, Hanna Oeberg, Chevalier, Dzhima e Brorsson.

15.36 Wierer a parte, non hanno brillato le altre italiane. Al momento Sanfilippo è 37ma con 17/20, 52ma Lisa Vittozzi (6), 53ma Nicole Gontier (5). 6 errori anche per Lardschneider, che deve ancora arrivare al traguardo.

15.34 Dodici successi in carriera in Coppa del Mondo per Dorothea Wierer, ovviamente leader della classifica generale!

15.33 Ormai è fatta! Nessuno può più battere Dorothea Wierer!

15.29 Scottheim è terza al traguardo a 24″1 da Wierer. Primo podio in carriera per lei. Precede le connazionali Elvira Oeberg e Persson. Settima Hanna Oeberg a 1’23”, decima Brorsson a 1’59”. Al momento addirittura cinque svedesi nella top10!

15.26 Grandissima gara di squadra della Svezia. Elvira Oeberg è terza all’arrivo a 34″1 da Wierer, ma verrà scavalcata dalla connazionale Skottheim.

15.24 Dopo 13,3 km la svedese Skottheim è terza a 25″3 da Wierer. Non dovrebbe andare a riprendere l’azzurra.

15.23 Federica Sanfilippo, al momento, è 25ma all’arrivo a 4’41” da Wierer (3).

15.22 La francese Chavelier è sesta dopo quattro poligoni a 1’53” da Wierer (2 errori per la transalpina).

15.20 Attenzione, si rischia la beffa! La svedese Skottheim piazza un 20/20 incredibile. E’ seconda dopo 4 poligoni a 32″5 da Wierer. Potrebbe recuperare il gap nell’ultimo giro.

15.19 La francese Bescond si inserisce in quarta piazza all’arrivo a 1’18” (1). Ultime posizioni per Vittozzi (6) e Gontier (5).

15.19 All’arrivo Wierer guida con 0.8 su Herrmann (1), 36″8 su Persson (0), 1’23” su Oeberg (2), 1’54” su Dzhima (0).

15.18 Dorothea Wierer, a cui manca qualche allenamento a causa della difficile situazione sanitaria, è letteralmente crollata nell’ultimo giro, conservando però 8 decimi su Herrmann. Decisivo il 20/20 al poligono dell’azzurra. La vittoria è ad un passo, ma attendiamo per ufficializzarla.

15.16 Un pizzico di fortuna, ma serve anche quella! Dorothea Wierer è prima all’arrivo con 0.8 su Denise Herrmann! 8 decimi, ma tanto basta per portare a casa la vittoria!

15.16 HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! FUORICLASSE LEGGENDARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! LA REGINA INDISCUSSAAAAAAAAAAAAAAA!!

15.15 Dorothea Wierer se la giocherà sul filo dei centesimi…

15.13 Crolla Dorothea Wierer. Le restano solo 7″7 su Herrmann. E mancano 600 metri all’arrivo. E’ appesantita l’azzurra, ma il tratto in salita è terminato.

15.12 La francese Bescond è quarta dopo quattro poligoni a 1’31” da Wierer, con un errore.

15.11 Dorothea Wierer deve dare tutto, anche se non è al top della forma. Vincerà o perderà per una manciata di secondi. Deve crederci!

15.10 Perde tanto Dorothea Wierer. 22″4 su Herrmann dopo 13,3 km. Mancano 1700 metri. La tedesca sta andando come un treno. Ha già guadagnato 13″ sull’altoatesina.

15.09 Wierer (0) guida dopo quattro poligoni con 35″1 su Herrmann (1), 48″8 su Persson (0) e 1’45” su Oeberg (2). 12ma Roeiseland a 3’25” (4).

15.08 2 errori in piedi per la francese Simon, comunque buona gara per lei. 18/20.

15.07 Dorothea Wierer ha 35″1 su Herrmann dopo 4 poligoni, ora ci sarà da soffrire perché la tedesca è letale nel fondo!

15.07 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! VENTI SU VENTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CI DEVE PROVAREEEEEEEEEEEE!!!

15.05 Dorothea Wierer attesa a breve al quarto e decisivo poligono.

15.04 Non sbaglia in piedi Herrmann e prenota la vittoria: 19/20, guida dopo tre poligoni con 13″7 su Persson. E ora potrà scatenarsi nell’ultimo giro…

15.04 Vittozzi chiude con 14/20 al poligono, Gontier con 15/20. Al momento sono ultima e penultima.

15.03 Hanna Oeberg mette una pezza dopo i due errori iniziali e chiude con 18/20. E’ seconda a 56″8 da Persson, dovrebbe chiudere nella top10.

15.02 Gara pazzesca per la svedese Linn Persson. 20/20! Dorothea Wierer, per batterla, non potrà permettersi errori.

15.01 Dopo tre poligoni guida Dorothea Wierer con 28″2 su Persson (0), 41″5 su Herrmann (1), 47″6 su Simon (0), 56″5 su Davidova (1), 1’12” su Tandrevold (1).

15.00 12/15 per Roeiseland, dopo tre poligoni è 17ma a 2’33” su Wierer, non ha recuperato molto sull’azzurra.

15.00 Due errori all’ultimo poligono per Davidova, che si chiama fuori dal podio.

14.59 15/15 anche per la francese Julia Simon, è quarta a 47″6 da Wierer.

14.58 5 SU 5 PER DOROTHEA WIERER! Dopo tre poligoni è al comando con 28″2 su Persson e 41″5 su Herrmann! Tutto si deciderà nell’ultima sessione in piedi. Fa paura la tedesca Herrmann…

14.56 3 errori per Hauser, che dà addio al podio. Brorsson chiude con un solido 19/20.

14.55 Attenzione, 14/15 per Herrmann, la tedesca si candida per la vittoria. E’ seconda a 13″3 da Persson. Tra poco Hauser e Wierer impegnate nella terza sessione di tiro.

14.54 La svedese Oeberg si riscatta e non sbaglia a terra nella terza sessione di tiro. E’ sesta a 1’23” da Persson: può ancora ambire ad un buon piazzamento.

14.53 15/15 per la svedese Persson, sempre più candidata al podio! E’ in testa con 28″3 su Davidova e 44″7 su Tandrevold: sia la ceca sia la norvegese hanno commesso un errore in più della scandinava.

14.52 Vittozzi non sbaglia al terzo poligono. 10/15.

14.51 DOPPIO ERRORE DI ROEISELAND! 7/10 per la norvegese, è 25ma a 2’40” da Wierer!

14.51 Altro errore per Eckhoff! Dopo due poligoni è 19ma a 1’56” da Dorothea Wierer!

14.50 A metà gara Wierer ha 1″4 su Hauser, 24″4 su Persson, 24″5 su Brorsson, 34″6 su Simon, 46″4 su Herrmann, che però ha commesso un errore. Settima Davidova (1) a 59″, Tandrevold (1) a 1’09”. 21ma Oeberg a 2’02”.

14.49 ANCORA DOROTHEA WIERER! Secondo poligono pulito, è prima! 1″4 di vantaggio su Hauser!

14.48 Sbaglia a terra nella terza sessione Brorsson. 10/10 per l’austriaca Hauser, vola in vetta dopo due poligoni.

14.46 Al momento, dopo due poligoni, guida la svedese Persson con 0.1 sulla connazionale Brorsson e 22″ su Herrmann. Solo le due scandinave non hanno ancora sbagliato…

14.46 Poligono in piedi molto selettivo. Sbaglia due volte la francese Braisaz. Arriva invece il 5/5 della tedesca Herrmann, che torna prepotentemente in corsa.

14.45 Oeberg sbaglia anche in piedi, 8/10 per la svedese.

14.43 Altro errore di Vittozzi anche in piedi. Eloquente 5/10 per l’azzurra.

14.42 Un errore anche per Roeiseland! La norvegese però sta volando sugli sci, è 17ma a 47″ da Hauser. Dunque pienamente in corsa per la vittoria.

14.42 Sbaglia a terra la norvegese Eckhoff!

14.41 Hauser in testa al primo poligono con 2″2 su Wierer, 5″6 su Tandrevold e 6″7 su Brorsson.

14.40 PARTE BENISSIMO DOROTHEA WIERER! 5/5, è seconda dopo il primo poligono a 2″2 dall’austriaca Hauser.

14.39 Tandrevold sbaglia in piedi ed è seconda a 44″ da Brorsson.

14.38 Gontier non sbaglia al secondo poligono, 9/10 per l’azzurra.

14.38 Micidiale Mona Brorsson. 10/10 dopo due poligoni per la svedese.

14.37 Non sbaglia la francese Braisaz-Bouchet, un errore invece per la tedesca Herrmann, formidabile fondista.

14.36 Un errore a terra per la svedese Hanna Oeberg. E’ nona a 55″ da Tandrevold, che resiste al comando dopo il primo poligono.

14.34 Dopo 1,3 km Dorothea Wierer è sesta a 5″ da Davidova. E’ partita bene.

14.33 Gara già andata per Lisa Vittozzi. 4 errori. Non ci voleva mentalmente una controprestazione così pesante al debutto stagionale.

14.32 Un errore pesante a terra per Davidova. Sta per arriva Lisa Vittozzi al primo poligono.

14.31 E’ iniziata la Coppa del Mondo di Dorothea Wierer!

14.31 5/5 anche Pavlova e Gasparin. Finora ha sbagliato solo Gontier.

14.30 5/5 a terra per Tandrevold, è al comando con 1″1 su Brorsson.

14.30 Un errore per Gontier, si trova a 1’25” da Brorsson.

14.29 5/5 per Brorsson. Ora Nicole Gontier nella prima sessione a terra.

14.28 La svedese Brorsson arriva al primo poligono.

14.27 Partenza cauta di Lisa Vittozzi. Paga 7″8 da Davidova dopo 1300 metri.

14.27 Al primo intermedio Davidova transita con 5″ di vantaggio su Brorsson.

14.27 Partita la svedese Oeberg, una delle principali favorite.

14.25 Ai 1300 metri è al comando Brorsson con 1″3 su Tandrevold. Gontier paga già 10″2, è tanto.

14.24 E’ iniziata la Coppa del Mondo di Lisa Vittozzi!

14.22 In gara anche la norvegese Tandrevold e la svizzera Aita Gasparin, due outsider.

14.20 Partita anche Nicole Gontier, la prima azzurra in gara.

14.20 Iniziata la gara con la svedese Brorsson!

14.19 Lisa Vittozzi partirà alle 14.24, Dorothea Wierer alle 14.31.

14.18 Ci siamo, la svedese Mona Brorsson è al cancelletto di partenza.

14.14 L’Italia tuttavia, a causa della difficile situazione sanitaria, ha svolto pochi allenamenti sulla neve, soprattutto in confronto alla Norvegia.

14.12 Le favorite sono davvero tantissime. Le norvegese Roeiseland ed Eckhoff, la svedese Oeberg, la ceca Davidova, oltre naturalmente alle azzurre.

14.04 La prima azzurra a partire sarà Nicole Gontier con il pettorale n.2.

13.59 Per Dorothea il tema più intrigante riguarda il format della sprint, dove non è ancora riuscita a ottenere successi pesanti. Al contrario, la trentenne altoatesina ha arpionato sia l’oro mondiale che la Sfera di cristallo di specialità in ognuna delle altre tre tipologie di gara (15 km, inseguimento e mass start).

13.55 Dorothea Wierer andrà a caccia della terza Coppa del Mondo in carriera. Una terza Sfera di cristallo non rappresenterebbe un record assoluto, ma consentirebbe a Wierer di entrare in un esclusivo club di cui sinora fanno parte solamente tre donne. Parliamo della svedese Magdalena Forsberg, della tedesca Magdalena Neuner e della finlandese Kaisa Mäkäräinen, le quali sono le uniche ad aver primeggiato nella classifica generale per almeno tre volte nell’arco della loro carriera. Va però rimarcato come l’azzurra realizzerebbe un filotto di tre affermazioni di fila, impresa sinora riuscita solamente alla scandinava (spintasi addirittura a quota 6 tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo). La tedesca e la suomalainen, invece, hanno sì vinto per tre volte la Coppa del Mondo assoluta, ma senza alcuna sequenza.

13.47 Saranno cinque le azzurre al via: Nicole Gontier (pettorale n.2), Lisa Vittozzi (9), Dorothea Wierer (23), Federica Sanfilippo (36) ed Irene Lardschneider (75).

13.45 I pettorali di partenza della gara di oggi. Saranno ben 103 le partecipanti, un numero notevole, soprattutto nell’era della pandemia.

1 BRORSSON Mona SWE 1990 14:20:30 1

2 GONTIER Nicole ITA 1991 14:21:00

3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:21:30

4 GASPARIN Aita SUI 1994 14:22:00

5 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 14:22:30

6 LUNDER Emma CAN 1991 14:23:00

7 RIEDER Christina AUT 1993 14:23:30

8 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:24:00

9 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:24:30

10 HINZ Vanessa GER 1992 14:25:00

11 EGAN Clare USA 1987 14:25:30

12 PERSSON Linn SWE 1994 14:26:00

13 HAECKI Lena SUI 1995 14:26:30

14 EDER Mari FIN 1987 14:27:00

15 r OEBERG Hanna SWE 1995 14:27:30

16 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:28:00

17 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:28:30

18 HERRMANN Denise GER 1988 14:29:00

19 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:29:30

20 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:30:00

21 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:30:30

22 SEMERENKO Vita UKR 1986 14:31:00

23 y WIERER Dorothea ITA 1990 14:31:30

24 SIMON Julia FRA 1996 14:32:00

25 KRYUKO Iryna BLR 1991 14:32:30

26 PREUSS Franziska GER 1994 14:33:00

27 ECKHOFF Tiril NOR 1990 14:33:30

28 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:34:00

29 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:34:30

30 BESCOND Anais FRA 1987 14:35:00

31 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:35:30

32 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:36:00

33 ZUK Kamila POL 1997 14:36:30

34 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:37:00 2

35 ZBYLUT Kinga POL 1995 14:37:30

36 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:38:00

37 TODOROVA Milena BUL 1998 14:38:30

38 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 14:39:00

39 VORONINA Tamara RUS 1995 14:39:30

40 DUNKLEE Susan USA 1986 14:40:00

41 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:40:30

42 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 14:41:00

43 KAISHEVA Uliana RUS 1994 14:41:30

44 OJA Regina EST 1996 14:42:00

45 OEBERG Elvira SWE 1999 14:42:30

46 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:43:00

47 HETTICH Janina GER 1996 14:43:30

48 INNERHOFER Katharina AUT 1991 14:44:00

49 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:44:30

50 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 14:45:00

51 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:45:30

52 KO Eunjung KOR 1996 14:46:00 3

53 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:46:30

54 SABULE Annija Keita LAT 1997 14:47:00

55 SCHWAIGER Julia AUT 1996 14:47:30

56 CADURISCH Irene SUI 1991 14:48:00

57 BEAUDRY Sarah CAN 1994 14:48:30

58 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:49:00

59 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:49:30

60 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 14:50:00

61 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:50:30

62 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:51:00

63 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 14:51:30

64 LIE Lotte BEL 1995 14:52:00

65 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 14:52:30

66 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 14:53:00

67 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 14:53:30

68 JANKA Erika FIN 1995 14:54:00

69 KADEVA Daniela BUL 1994 14:54:30

70 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 14:55:00

71 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 14:55:30

72 SOLA Hanna BLR 1996 14:56:00

73 MAEDA Sari JPN 1990 14:56:30

74 PITON Karolina POL 1987 14:57:00

75 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 14:57:30

76 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:58:00

77 BLASHKO Darya UKR 1996 14:58:30

78 KIM Seonsu KOR 1989 14:59:00

79 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:59:30

80 EINFALT Lea SLO 1994 15:00:00

81 MOSER Nadia CAN 1997 15:00:30

82 REID Joanne USA 1992 15:01:00

83 b HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 15:01:15 4

84 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 15:01:30

85 GOREEVA Anastasiia RUS 1999 15:01:45

86 GASPARIN Selina SUI 1984 15:02:00

87 BEKH Ekaterina UKR 1998 15:02:15

88 LEHTONEN Venla FIN 1995 15:02:30

89 VINDISAR Nika SLO 1999 15:02:45

90 LEHTLA Kadri EST 1985 15:03:00

91 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:03:15

92 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:03:30

93 WEIDEL Anna GER 1996 15:03:45

94 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:04:00

95 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 15:04:15

96 KOLOMIYETS Alina KAZ 1991 15:04:30

97 HACHISUKA Asuka JPN 1992 15:04:45

98 COLOMBO Caroline FRA 1996 15:05:00

99 LIEN Ida NOR 1997 15:05:15

100 PHANEUF Madeleine USA 1995 15:05:30

101 BANKES Megan CAN 1997 15:05:45

102 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 15:06:00

103 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:06:15

13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 15 km individuale femminile di biathlon a Kontiolahti (Finlandia).

La Diretta Live della 20 km maschile di biathlon

Il programma odierno e la startlist – La presentazione della tappa

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, sabato 28 novembre, alle ore 14.20 italiane, scatterà anche per le donne la stagione 2020-2021.

In casa Italia sono cinque le azzurre in gara: Nicole Gontier con il 2, Lisa Vittozzi con il 9, Dorothea Wierer con il 23, Federica Sanfilippo con il 36 ed Irene Lardschneider con il 75. La gara odierna metterà in palio i primi punti del 2020-2021 per la conquista della Sfera di Cristallo.

Tra le favorite ci saranno con il 3 la norvegese Ingrid Tandrevold, con l’8 la boema Marketa Davidova, col 10 la teutonica Vanessa Hinz, con il 15 la svedese Hanna Oeberg, che partirà col pettorale rosso per aver vinto la Coppa di specialità nel 2019-2020, la teutonica Denise Herrmann col 18, e le norvegesi Tiril Eckhoff, con il 27, e Marte Olsbu Roeiseland, con il 28.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, sabato 28 novembre, alle ore 14.20 italiane, si aprirà la nuova stagione e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 13.50. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

