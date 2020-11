LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: buona partenza di Loginov nell’individuale, si attendono Hofer e Johannes Boe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.21: Bene Hofer che ottiene lo zero al primo poligono ed è quinto a 12″5 da Loginov.

11.19: Tarjei Bø conclude la serie al poligono a 2″9 dalla vetta. Il fratello Johannes vola ai 3.4 km ha un vantaggio di 8″0 su Jacquelin.

11.18: Johannes Boe suona la campana ai 2.3 km con il miglior crono di 4’06″9 a precedere di 6″5 Jacquelin e di 9″0 Rastorgujev. Hofer 11° ai 3.4 con 12″0 di ritardo da Jacquelin.

11.16: Sbaglia Jacquelin nel primo bersaglio e ottavo il transalpino a 59″0.

11.15: Ai 3.4 il norvegese Tarjei Bø è secondo a 1″8, dopo che ai 2.3 km aveva accumulato 3″1. Sesto l’altro francese Desthieux a 9″3.

11.14: Jacquelin si conferma molto veloce sugli sci con il crono di 6’57″4 ai 3.4 km. Dale sbaglia nel primo poligono ed è quarto a 1’21″6.

11.13: Peiffer esce con lo zero al poligono e quindi secondo a 13″1 da Loginov.

11.13: Loginov a terra si conferma una sentenza e poligono solido: il russo vola in testa con il crono di 9’35″5 a precedere di 18″1 e Pidruchnyi 1’26″0.

11.12: Ottima partenza del francese Jacquelin che in 4’13″4 ha ottenuto il miglior crono a precedere di 2″5 il lettone Rastorgujev.

11.11: Peiffer a 9″5 ai 3.4 km da Loginov (quarto), mentre Dale è secondo a 5″7 da Loginov.

11.10: Loginov si conferma in testa al rilevamento dei 3.4 km con il crono di 7’01″1 a precedere di 19″1 Leitner e di 20″2 Strolia.

11.08: Il norvegese a 1″2 da Loginov ai 2.3 km, mentre il tedesco Peiffer è a 5″9 in quarta piazza.

11.08: Il russo Loginov si porta in testa al rilevamento dei 2.3 km con 4’17″9 a precedere di 2″7 lo svizzero Finello e di 9″8 l’austriaco Leitner.

11.07: Ricordiamo che il favorito della gara, Johannes Boe, partirà con il n.26.

11.06: Ai 2.3 km Leitner comanda con il crono di 4’27″7 a precedere di 0″1 Pidruchnyi e di 0″8 Strolia.

11.04: Attenzione poi al n.15 Jacquelin e al n.18 Desthieux. La compagine transalpina, che ha salutato il grande Martin Fourcade, ha comunque una serie di atleti molto interessanti.

11.02: Tra gli osservati speciale in queste prime partenze il russo Loginov, il tedesco Peiffer e il norvegese Dale.

11.01: E’ l’austriaco Leitner il primo a dare il via, mentre Hofer partirà con il n.24.

11.00: SI COMINCIA!

10.59: Tracciato molto impegnativo questo per gli atleti e non facile da gestire per gli atleti.

10.58: Gli atleti si preparano a prendere il via, per questa prova attesa.

10.56: Il russo Alexander Loginov proverà a ripartire da quanto di buono fatto vedere ai Mondiali di Anterselva, mentre per la Germania, dopo un anno di transizione effettiva, potrebbe essere la stagione giusta per ritrovare qualche soddisfazione sporadica grazie a Benedikt Doll, al veterano Arnd Peiffer e soprattutto alla crescita di Johannes Kuehn e Philipp Horn.

10.53: Il secondo, invece, è cresciuto e ha finalmente trovato la sua vera dimensione, dove soprattutto in caso di arrivo corpo a corpo può sfruttare i propri cavalli in volata per regalare qualche delusione a Johannes.

10.50: Il primo ha dimostrato ancora una volta grandissima costanza lo scorso inverno, ma probabilmente ha gettato al vento la grandissima chance di vincere la classifica generale visto lo stop del fratellino per paternità.

10.47: Osservati speciali anche altri in casa norvegese. Vengono in mente Tarjei Boe (fratello di Johannes) e il rivale di sempre Vetle Sjåstad Christiansen.

10.44: Entrambi ventenni, entrambi talentuosi, entrambi pronti a confermarsi stabilmente nella zona punti fin da queste prime prove, sognando anche già forse qualcosa di più.

10.41: L’Italia non è più solo Hofer e Windisch, visto l’exploit nei primi mesi del 2020 di Didier Bionaz e Tommaso Giacomel (per cui vale lo stesso discorso di attesa fatto per Windisch, anche se il giovane trentino non è positivo, ma solo in ritardo di preparazione).

10.38: Dominik Windisch invece sarà purtroppo assente, conseguenza della “discrepanza” di risultati avuti all’ultimo momento prima della partenza nel test sul Covid.

10.35: Lo stesso discorso vale per i nostri azzurri di punta. Lukas Hofer è reduce da un paio di stagioni di buona continuità, dove è stato capace di sfoggiare un passo sugli sci davvero notevole ma sempre frenato dagli atavici problemi al poligono, elemento che va assolutamente risolto se si vuole puntare ancora più in alto.

10.32: In questa prima settimana tuttavia, con la 20km e la sprint in programma tra sabato e domenica, le partenze saranno entrambe a intervalli e dunque servirà la massima precisione al poligono per poterci provare davvero.

10.29: Chi potrà provare a fermarlo è difficile a dirsi. Certamente i francesi di punta Quentin Fillon Maillet ed Emilien Jacquelin hanno dimostrato già la passata stagione di poter avere i mezzi di contrastare Bø nella gara singola, soprattutto sfruttando la lettura ottimale della gara nei testa a testa in pista.

10.26: Il classe 1993 ha mostrato negli ultimi due anni una condizione impossibile da pareggiare per tutti gli altri sull’arco dei quattro mesi di gare, e gradisce molto queste nevi dove ha già vinto in cinque occasioni.

10.23: Il settore maschile dovrà fare i conti con l’impatto dell’assenza del campione francese Martin Fourcade, ritiratosi a marzo. Dopo aver intrattenuto per anni con la sua classe dentro e fuori alla pista, verrà dunque a mancare la consueta battaglia con il norvegese Johannes Bø che dopo due Coppe del Mondo consecutive partirà dunque in questo inverno come indiscusso punto di riferimento.

10.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale a Kontiolahti (Finlandia), prova d’esordio della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Sulle nevi finlandesi la sfida dei quattro poligoni attende gli atleti e non ci si potranno permettere distrazioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 20 km individuale a Kontiolahti (Finlandia), prova d'esordio della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00.

Foto: Federico Angiolini