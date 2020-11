LIVE Biathlon, 10 km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe cerca la rivincita, Hofer per la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sprint maschile di Kontiolahti, valida come seconda prova individuale della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di oggi prevede la prova degli uomini alle 10:30 seguita nel primo pomeriggio dalle ragazze, che scenderanno in pista alle 13:40.

Tanti i temi usciti dalla 20km che ha inaugurato il nuovo inverno ieri, con la doppietta norvegese arrivata grazie al primo strepitoso successo in carriera di Sturla Holm Laegreid, davanti al re Johannes Boe. I due partiranno rispettivamente col 43 e col 13 oggi, ma dovranno guardarsi le spalle soprattutto dall’armata francese, ieri apparsa nel complessivo la migliore formazione in campo. Quentin Fillon Maillet scatterà dal cancelletto di partenza un minuto esatto dopo il rivale Bo, col 15, mentre Emilien Jacquelin ha pescato il 22 e Simon Desthieux l’8.

Altri nomi di peso per la sprint in questione saranno il russo Alexander Loginov (10), Tarjei Boe (4) e Sebastian Samuelsson (3), che ieri ha davvero rubato l’occhio nella parte sciata. In casa Italia sono ancora tre gli azzurri presenti al via, ricordando che Domink Windisch e homas Bormolini hanno ricevuto la notizia della negatività definitiva e sono pronti ad aggregarsi al gruppo per la prossima settimana. Lukas Hofer partirà alle 11:34:30 con il pettorale 9, Didier Bionaz andrà a caccia dei primi punti col 41 e Patrick Braunhofer vuole stupire col pettorale 57.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, domenica 29 novembre, alle ore 10:30 italiane, con collegamento poco prima del via per le ultime notizie. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

