Biathlon, startlist e pettorali 7,5 km sprint Kontiolahti 2020. Programma, orari, tv, numeri delle azzurre

Il biathlon domani, domenica 29 novembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Kontiolahti si sta tenendo l’apertura della stagione con una due giorni di gare che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, con le sprint di domani dopo le individuali odierne.

Ci saranno tra le donne cinque azzurre al via: Lisa Vittozzi con il 5, Dorothea Wierer col 24, Federica Sanfilippo col 28, Nicole Gontier col 42 ed Irene Lardschneider col 68. La 7.5 km femminile scatterà alle ore 13.40 italiane, va ricordato che in Finlandia il fuso orario farà partire la competizione alle ore 14.40 locali.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari italiani della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon a Kontiolahti (Finlandia).

PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI

Domenica 29 novembre

ore 13:40 7.5 km sprint femminile

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SPRINT FEMMINILE COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI

1 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:40:30 1

2 EGAN Clare USA 1987 14:41:00

3 ECKHOFF Tiril NOR 1990 14:41:30

4 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:42:00

5 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:42:30

6 PREUSS Franziska GER 1994 14:43:00

7 HINZ Vanessa GER 1992 14:43:30

8 SIMON Julia FRA 1996 14:44:00

9 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:44:30

10 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:45:00

11 HAECKI Lena SUI 1995 14:45:30

12 GASPARIN Aita SUI 1994 14:46:00

13 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:46:30

14 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:47:00

15 INNERHOFER Katharina AUT 1991 14:47:30

16 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 14:48:00

17 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:48:30

18 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:49:00

19 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:49:30

20 r HERRMANN Denise GER 1988 14:50:00

21 ZUK Kamila POL 1997 14:50:30

22 SEMERENKO Valentina UKR 1986 14:51:00

23 KAISHEVA Uliana RUS 1994 14:51:30

24 y WIERER Dorothea ITA 1990 14:52:00

25 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:52:30

26 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:53:00

27 LUNDER Emma CAN 1991 14:53:30

28 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:54:00

29 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:54:30

30 BESCOND Anais FRA 1987 14:55:00

31 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:55:30

32 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:56:00

33 TODOROVA Milena BUL 1998 14:56:30

34 OEBERG Hanna SWE 1995 14:57:00

35 EDER Mari FIN 1987 14:57:30

36 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 14:58:00 2

37 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:58:30

38 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 14:59:00

39 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 14:59:30

40 DUNKLEE Susan USA 1986 15:00:00

41 RIEDER Christina AUT 1993 15:00:30

42 GONTIER Nicole ITA 1991 15:01:00

43 OJA Regina EST 1996 15:01:30

44 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 15:02:00

45 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 15:02:30

46 BRORSSON Mona SWE 1990 15:03:00

47 ZBYLUT Kinga POL 1995 15:03:30

48 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 15:04:00

49 GASPARIN Selina SUI 1984 15:04:30

50 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 15:05:00

51 PERSSON Linn SWE 1994 15:05:30

52 FROLINA Anna KOR 1984 15:06:00 3

53 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 15:06:30

54 EINFALT Lea SLO 1994 15:07:00

55 SABULE Annija Keita LAT 1997 15:07:30

56 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:08:00

57 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:08:30

58 SCHWAIGER Julia AUT 1996 15:09:00

59 MAEDA Sari JPN 1990 15:09:30

60 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 15:10:00

61 HETTICH Janina GER 1996 15:10:30

62 TOMINGAS Tuuli EST 1995 15:11:00

63 PITON Karolina POL 1987 15:11:30

64 CHEVALIER Chloe FRA 1995 15:12:00

65 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 15:12:30

66 BEAUDRY Sarah CAN 1994 15:13:00

67 LIE Lotte BEL 1995 15:13:30

68 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 15:14:00

69 KLIMINA Darya KAZ 1989 15:14:30

70 REID Joanne USA 1992 15:15:00

71 KRYUKO Iryna BLR 1991 15:15:30

72 GASPARIN Elisa SUI 1991 15:16:00

73 KLEMENCIC Polona SLO 1997 15:16:30

74 KADEVA Daniela BUL 1994 15:17:00

75 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 15:17:30

76 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 15:18:00

77 BANKES Megan CAN 1997 15:18:30

78 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:19:00

79 JISLOVA Jessica CZE 1994 15:19:30

80 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 15:20:00

81 SEMERENKO Vita UKR 1986 15:20:30

82 JANKA Erika FIN 1995 15:21:00

83 CADURISCH Irene SUI 1991 15:21:30 4

84 PUCE Ieva LAT 1999 15:22:00

85 IRWIN Deedra USA 1992 15:22:30

86 MOSER Nadia CAN 1997 15:23:00

87 VORONINA Tamara RUS 1995 15:23:30

88 MUN Jihee KOR 1988 15:24:00

89 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 15:24:30

90 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:25:00

91 HACHISUKA Asuka JPN 1992 15:25:30

92 TEPLA Eliska CZE 1999 15:26:00

93 BLASHKO Darya UKR 1996 15:26:30

94 SCHNEIDER Sophia GER 1997 15:27:00

95 LAARI Sanna FIN 1990 15:27:30

96 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:28:00

97 LEHTLA Kadri EST 1985 15:28:30

98 ZADRAVEC Nina SLO 1998 15:29:00

99 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 15:29:30

100 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 15:30:00

101 LIEN Ida NOR 1997 15:30:30

102 COLOMBO Caroline FRA 1996 15:31:00

103 MAGNUSSON Anna SWE 1995 15:31:30

104 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 15:32:00

