Quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer per la vittoria a Kontiolahti? Il montepremi per l’individuale

Dorothea Wierer ha vinto l’individuale di Kontiolahti, prova che ha aperto la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’altoatesina ha giganteggiato in Finlandia, è stata capace di coprire tutti i bersagli (spettacolare 20 su 20) e, grazie alla velocità di tiro al poligono, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. La nostra portacolori, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha battuto la temibile tedesca Denise Herrmann per appena otto decimi e può così incominciare al meglio l’assalto alla terza Coppa del Mondo consecutiva.

La 30enne è abituata a questi risultati: quella odierna è la sua 12ma vittoria nel massimo circuito itinerante, di cui cinque sigilli raccolti proprio in questo format di gara. La Campionessa del Mondo di specialità è stata impeccabile e naturalmente questi continui risultati portano importanti benefici anche a livello economico. Dorothea Wierer è una delle sportive più ricercate dagli sponsor a livello mondiale ed è uno dei volti più apprezzati dalle aziende che desiderano promuovere i propri prodotti. Ci sono ovviamente anche i premi per i singoli risultati di gara e il riscontro odierno è comunque interessante.

Quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer vincendo l’individuale di Kontiolahti? L’azzurra ha incassato un assegno di 15.000 euro, ovvero la cifra che viene riconosciuta per tutti i successi nelle singole prove di Coppa del Mondo (ai Mondiali sono previsti 25.000 euro per le medaglie d’oro).

15.000 euro.

Foto: Lapresse