Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Dorothea Wierer subito al comando!

Dorothea Wierer ha vinto la gara individuale di Kontiolahti, prima prova della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’azzurra si è imposta sulla pista finlandese con appena 8 decimi di vantaggio sulla tedesca Denise Herrmann. La nostra portacolori, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha incominciato al meglio la stagione con un superlativo ruggito all’esordio. L’altoatesina non ha commesso errori al poligono, ha coperto tutti i 20 bersagli e ha così trionfato con grandissima classe.

Dorothea Wierer ha faticato tanto nell’ultimo giro sugli sci, ma con un magistrale forcing conclusivo è riuscita ad avere la meglio sulla quotata Herrmann con un minimo scarto. Alla teutonica è stato fatale un errore commesso nella prima serie a terra. A completare il podio di giornata è stata la svedese Johanna Skottheim. Naturalmente la classifica generale è lo specchio del risultato della prima gara: Dorothea Wierer ha 6 punti di vantaggio su Denise Herrmann.

Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon femminile 2020-2021. Domani si resterà a Kontiolahti dove andranno in scena le prime prove sprint di questa stagione.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2020-2021:

1. Dorothea Wierer (Italia) 60 punti

2. Denise Herrmann (Germania) 54

3. Johanna Skottheim (Svezia) 48

4. Elvira Oeberg (Svezia) 43

5. Linn Persson (Svezia) 40

6. Anais Bescond (Francia) 38

7. Hanna Oeberg (Svezia) 36

8. Dzinara Alimbekava (Bielorussia) 34

9. Anais Chevalier-Bouchet (Francia) 32

10. Yuliia Dzhima (Ucraina) 31

