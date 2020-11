VIDEO Dorothea Wierer sul gradino più alto del podio: la premiazione per la vittoria a Kontiolahti

Dorothea Wierer è stata premiata per la sua meravigliosa vittoria nella prova individuale di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’azzurra ha trionfato in Finlandia, confezionando una prestazione da urlo al poligono: 20 bersagli colpiti su 20, nessun errore al tiro, denti stretti sugli sci e successo con appena otto decimi di vantaggio sulla tedesca Denise Herrmann. La stagione è incominciata benissimo per l’altoatesina, detentrice delle ultime due Sfere di Cristallo e desiderosa di andare a caccia del terzo sigillo consecutivo.

Dorothea Wierer è salita sul gradino più alto del podio e ha potuto esultare per la sua apoteosi. La nostra portacolori sta già però pensando alla prossima gara: domani tornerà in scena, sempre sulla neve di Kontiolahti, nella sprint che chiuderà questa prima tappa del massimo circuito itinerante. Di seguito il VIDEO della premiazione di Dorothea Wierer per la vittoria dell’inidividuale di Kontiolahti e le immagini della festa sul podio.

Many congratulations to the Top 6 of the Women’s Individual in @KlahtiBiathlon 👏 – tomorrow we’ll continue with the men’s and women’s sprint on this season opening weekend! 💪💪💪 #KON20

You can rewatch the Women’s Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/M7ETVWZr2F

— IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020