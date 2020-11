Judo, Europei 2020: Silvia Pellitteri lotta ma perde al Golden Score nei -57 kg con la serba Rogic

Si conclude con una sconfitta a testa alta il debutto assoluto di Silvia Pellitteri in un Campionato Europeo Senior di judo. La giovane judoka astigiana, medaglia d’argento continentale juniores nel 2019, ha onorato la sua convocazione con un bell’incontro di primo turno disputato contro la veterana serba Jovana Rogic (n.30 del ranking mondiale) in cui è stato il Golden Score a decidere la contesa. Rogic affronterà adesso la temibile tedesca Theresa Stoll agli ottavi di finale con il ruolo di sfavorita.

Combattimento davvero molto equilibrato fin dalle prime battute, con entrambe le atlete sanzionate per passività prima della metà dei regolamentari. Pellitteri sale di colpi col passare dei minuti e si porta in vantaggio, provocando il secondo shido per passività della sua avversaria, ma non riesce a completare l’opera speculando troppo sulla situazione di punteggio e facendosi prima riacciuffare e poi scavalcare definitivamente dopo quasi 3′ supplementari con un terzo shido (sempre per passività).

Foto: EJU