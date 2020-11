Judo, Europei 2020: Francesca Giorda supera al primo turno la turca Senturk per ippon, subito out Milani

Vittoria fondamentale in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2021 per Francesca Giorda, che supera brillantemente il primo turno al Campionato Europeo Senior 2020 di judo in programma alla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. L’azzurra, a caccia di punti pesantissimi per avvicinare il pass a cinque cerchi nella categoria fino a 48 kg, ha sconfitto all’esordio la turca Gulkader Senturk in un vero e proprio scontro diretto in chiave olimpica. La nativa di Moncalieri classe 1996 ha sorpreso la rivale dopo appena 13″ di incontro con una proiezione improvvisa e si è aggiudicata il match per ippon. Agli ottavi dovrà vedersela con la francese Melanie Clement, seconda testa di serie del tabellone.

Brutta sconfitta invece al debutto per la seconda judoka italiana impegnata nei -48 kg, con Francesca Milani che ha ceduto il passo alla belga Anne Sophie Jura sprecando una buona occasione per mettere in cascina punti importanti in ottica ranking olimpico. La 27enne romana è andata in difficoltà trovandosi a metà combattimento sotto di due shido (entrambi per passività), per poi subire il waza-ari decisivo a 20″ dallo scadere dei regolamentari. Negli ultimi secondi Milani ha provato il tutto per tutto, ma Jura è riuscita a gestire il suo vantaggio anche con furbizia (giocandosi uno shido come jolly) fino al termine staccando il pass per gli ottavi di finale.

Foto: Lapresse