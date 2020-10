LIVE Trevisan-Sakkari 1-4, Roland Garros 2020 in DIRETTA: la greca ottiene ancora il break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Altro break di Sakkari che in questo momento sta dominando da fondo, con Trevisan che sbaglia molto nel tentativo di uscire dallo scambio della greca. 4-1 per l’ellenica nel 1° set e al servizio.

15-40 Completamente fuori misura il dritto anomalo dell’azzurra e altre due palle break per Sakkari.

15-30 Stavolta è Trevisan a beneficiare di un errore di Sakkari in manovra.

0-30 Altro errore non forzato dell’azzurra, sempre con il dritto!

0-15 Trevisan forza con il dritto lungolinea, ma non trova il campo.

Gioco Sakkari, la palla corta di Trevisan resta sulla racchetta dell’azzurra e dunque la greca si porta sul 3-1 in questo primo set. Trevisan al servizio.

40-0 Rovescio affossato di Trevisan in rete.

30-0 Ottima prima al centro di Sakkari e niente da fare per l’azzurra.

15-0 Dritto in contropiede di Sakkari che si costruisce il punto con il rovescio lungolinea.

Lungo il dritto di Trevisan e Sakkari ottiene il secondo break. Terzo break consecutivo in questo inizio di match, dove i turni in battuta sono stati problematici.

Vantaggio Sakkari, stavolta il dritto tradisce l’azzurra.

40-40 Splendido dritto incrociato di Martina sulla riga e Sakkari affossa in rete il rovescio.

Vantaggio Sakkari, ottimo attacco lungolinea della greca con il dritto.

40-40 Si va ai vantaggi con la Trevisan che affossa quest’ultimo dritto in rete. Si prospetta un match particolarmente tirato.

30-30 Regali reciproci tra le due ragazze in questi due scambi, con il rovescio.

15-15 Brutto errore a rete di Trevisan su una volée comoda.

15-0 Out la risposta di rovescio di Sakkari.

In corridoio l’attacco di Sakkari con il rovescio lungolinea e c’è il controbreak immediato. 1-1 in questo primo set e Trevisan alla battuta.

0-40 Doppio fallo!

0-30 Ottimo rovescio lungolinea di Martina!

0-15 Grande risposta di Trevisan con il dritto mancino.

La Sakkari conquista subito il break in apertura e si porta avanti di un break

40-40 Subito primo game particolarmente pesante.

15-15: Scambio di cortesie in questo primo scambio tra le due giocatrici.

INIZIA IL MATCH!

Il programma di Trevisan-Sakkari – L’ordine di gioco del Roland Garros (2 ottobre) – Gli azzurri in campo (2 ottobre) – La presentazione del Roland Garros (2 ottobre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno del Roland Garros 2020 tra Martina Trevisan e la greca Maria Sakkari. L’azzurra, per la prima volta capace di imporsi in due circostanze in uno Slam, sarà chiamata all’impresa confrontandosi contro la testa di serie n.20 di questo torneo.

Trevisan è stata abilissima a cambiare l’inerzia del match precedente che la vedeva opposta alla giovanissima americana Cori Gauff. Anche un po’ aiutata dagli errori della statunitense, Martina ha trovato la via per spuntarla al terzo set e farsi valere. Un tennis aggressivo e coraggioso quello dell’italiana, con traiettorie mancine che sul campo un po’ argilloso di Parigi hanno trovato grande efficacia.

Il match contro Sakkari, però, sarà di un livello molto più alto. L’ellenica, vittoriosa nel turno precedente contro la russa Rakhimova, è giocatrice dinamica molto solida. Sulla terra esprime un gioco sempre molto continuo, minimizzando gli errori e trovando grande profondità nei colpi. Per certi versi, ricorda il tennis espresso tipicamente dalla rumena Simona Halep, con la sostanziale differenza che ha più passaggi a vuoto. A questo aspetto dovrà badare Trevisan per continuare il proprio sogno e vivere l’esperienza parigina al di là di tutto e di tutti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match del terzo turno del Roland Garros 2020 tra Martina Trevisan e la greca Maria Sakkari: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’azzurra giocherà il quarto e ultimo match sul Simonne Mathieu e verosimilmente la vedremo nel tardo pomeriggio o, in caso di ritardi legati al meteo, in serata. Buon divertimento!

Foto: LaPresse