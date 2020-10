Quante posizioni guadagna Martina Trevisan con gli ottavi al Roland Garros? Avvicinamento alla top 100 nel ranking WTA

Martina Trevisan, con la clamorosa cavalcata al Roland Garros continuata grazie al successo decisamente contro pronostico e in rimonta sulla greca Maria Sakkari, va a guadagnare un numero rilevante di posti nel ranking WTA.

La toscana, che ha una storia tutta da raccontare e della quale parla con sempre meno problemi nelle conferenze stampa, raggiunge e ritocca ancora una volta il proprio best ranking, andando alla posizione numero 106 e guadagnandone ben 53 rispetto all’inizio dello Slam parigino.

Ora per lei l’ottavo contro l’olandese Kiki Bertens, che si è ripresa dai problemi occorsi contro Sara Errani eliminando senza particolari disagi la ceca Katerina Siniakova. Uno scontro di ancor più alto livello per lei, che agli Australian Open avrebbe già potuto far strada se non avesse trovato Sofia Kenin, la futura vincitrice, al primo turno.

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport