VIDEO Trevisan-Sakkari 2-1, Roland Garros 2020: altra impresa della toscana che vola agli ottavi

Martina Trevisan ha sconfitto Maria Sakkari, riuscendo così a entrare nelle migliori 16 dell’edizione 2020 del Roland Garros, il suo miglior risultato in stagione e qualcosa che, a Parigi, non accadeva dai tempi in cui Sara Errani era regolarmente almeno nei quarti in termini italiani.

La toscana è riuscita a battere la greca in rimonta, contro pronostici che le erano se possibile ancora più avversi rispetto al match con Coco Gauff. Un cammino, il suo, iniziato dalle qualificazioni e che ancora continua, ancor più significativo perché giunto dopo una storia che merita un capitolo a parte.

Loading...

Loading...

Per lei ora la sfida con l’olandese Kiki Bertens, numero 5 del seeding e 8 del mondo, su uno dei due campi principali, il Court Philippe Chatrier o il Court Suzanne Lenglen, da lei mai calcati prima d’oggi: una prima volta, però, che a questo punto è più che meritata.



CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport