LIVE Superbike, GP Francia 2020 in DIRETTA: superpole e gara-1 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Francia 2020 del Mondiale Superbike. Ci siamo, il tracciato di Magny-Cours sarà lo scenario del penultimo atto stagionale, con Jonathan Rea che potrebbe già chiudere in anticipo i discorsi in vista del sesto titolo iridato consecutivo. Ci sarà ancora la pioggia come grande protagonista della giornata?

Il portacolori della Kawasaki comanda la graduatoria generale con 290 punti, contro i 239 del suo unico rivale, Scott Redding. Mancano tre manche in terra francese prima della conclusione all’Estoril. Secondo quanto visto ieri il più veloce è stato l’americano Garrett Gerloff con il tempo fissato proprio sotto la bandiera a scacchi in 1:48.830 con appena 15 millesimi su Jonathan Rea. Al terzo posto troviamo Michael Ruben Rinaldi in 1:48.914, quarto Loris Baz a 582 millesimi, mentre è quinto Alex Lowes a 788. Scott Redding non è andato oltre il settimo posto a 1.069 e cercherà di vendere ancora cara la pelle nonostante i 51 punti di distacco nei confronti del nord-irlandese.

Il sabato del Gran Premio di Francia prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.00 si inizierà a fare sul serio con la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza dell’attesissima gara-1 delle ore 14.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della giornata di Magny-Cours per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Mondiale Superbike 2020.

