Superbike, risultato Gara-1 GP Francia 2020: Jonathan Rea domina sul bagnato e si porta ad un passo dal titolo

Jonathan Rea (Kawasaki) non sbaglia, doma il bagnato e vince con autorevolezza gara-1 del Gran Premio di Francia 2020 del Mondiale Superbike. Sul tracciato di Magny-Cours, inondato dalla pioggia e contraddistinto da una temperatura che valica a fatica i 10 gradi, il nord-irlandese non ha sbagliato una sola virgola, gestendo nel migliore dei modi la manche, condotta dal primo all’ultimo metro, senza lasciare scampo ai rivali. Assieme al nativo di Ballymena sul podio troviamo il francese Loris Baz (Yamaha) con un distacco di 3.3 secondi, ed unico a tenergli testa almeno fino a metà prova, quindi sale sul gradino più basso il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 9.7.

Quarta posizione per il suo connazionale Chaz Davies (Ducati) a 14.0, mentre in quinta si classifica Scott Redding (Ducati) a 16.4 dopo una gara davvero anonima. Sesto posto per il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 16.9, settimo il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 23.2, ottavo lo spagnolo Xavi Fores (Kawasaki) a 27.1, nono l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 28.7, mentre è decimo l’argentino Leandro Mercado (Ducati) a 32.0, proprio davanti al nostro Federico Caricasulo (Yamaha) a 37.9. Si ferma in sedicesima posizione Samuele Cavalieri (Ducati) ad oltre un giro.

A questo punto la classifica generale vede Jonathan Rea ad un passo dal titolo salendo a quota 315 punti, 65 in più di Scott Redding che, quantomeno, dovrà provare a portare la questione all’ultimo atto dell’Estoril

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Tom Sykes, ma in curva 1 è subito Jonathan Rea a salire in vetta, proprio mentre Eugene Laverty scivola e stende il suo compagno in BMW. Una vera e propria frittata. Davanti il campione del mondo prova a gestire la situazione, inseguito dal compagno di team Alex Lowes, quindi Garrett Gerloff, Loris Baz e Michael van der Mark, con Scott Redding nono già a 3.3 secondi.

Gerloff conferma di essere davvero a suo agio in queste condizioni e risale fino al secondo posto, iniziando a insidiare Rea. Baz e Lowes perdono qualche metro, mentre Redding rimane nono a quasi 5 secondi. La situazione inizia a delinearsi dopo le prime tornate, con Rea, Baz e Gerloff che prendono il largo, con 1.6 su Lowes, 2.7 su van der Mark e 4.1 su Davies, sesto. Redding proprio non va e scivola in decima posizione a 7.4 dalla vetta.

Il primo grande scossone della gara arriva a 15 giri dalla fine quando Gerloff cade rovinosamente in curva 7 gettando alle ortiche una grande chance di podio. A questo punto Rea e Baz se ne vanno indisturbati con 2.4 secondi su Lowes e 6.1 su van der Mark. Redding si trova in nona posizione ma a quasi 13 secondi dal suo rivale per il titolo.

Si arriva a 9 giri dalla conclusione con Rea e Baz divisi da 4 decimi, quindi alle loro spalle il vuoto. Terzo Lowes a 3.8, quarto van der Mark a 6.7, quinto Davies a 8.5, mentre Redding non si schioda dalla nona posizione a 15.6. Il campione del mondo inizia a spingere e Baz perde terreno. Il margine passa in pochi giri a 1.8 secondi, con Lowes a 5.4. van der Mark scivola in curva 13 e perde molte posizioni, mentre Redding si spinge fino in settima a 16.3. Il vantaggio di Rea non fa altro che aumentare portandolo all’ennesimo successo, mentre nelle retrovie arriva una spettacolare caduta di Haslam all’ultimo giro.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP FRANCIA 2020 – SUPERBIKE

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’48.268 271 274

2 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 3.342 +3.342 1’48.374 264 270

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.707 +6.365 1’48.813 268 273

4 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 14.045 +4.338 1’48.761 257 264

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 16.427 +2.382 1’48.560 262 268

6 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 16.976 +0.549 1’49.046 267 272

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 23.253 +6.277 1’49.205 226 262

8 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 27.173 +3.920 1’49.495 271 271

9 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 28.706 +1.533 1’48.806 264 269

10 36 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 32.034 +3.328 1’49.500 263 266

11 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 37.928 +5.894 1’49.888 262 262

12 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 46.009 +8.081 1’49.859 268 274

13 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 46.371 +0.362 1’49.866 268 270

14 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR > 1′ +53.621 1’53.147 257 260

15 34 PINSACH Xavier Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’53.949 243 257

16 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1 LAP +15.228 1’54.694 239 239

17 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1 LAP +30.856

Foto: Valerio Origo