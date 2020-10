Superbike, risultati FP1 GP Francia 2020: Jonathan Rea domina sul bagnato, distacchi abissali per tutti

È la pioggia a dominare la scena nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020 del Mondiale Superbike. Sul circuito di Magny-Cours, infatti, la mattinata è stata contraddistinta da tanta acqua in pista, anche se le precipitazioni sono cessate dopo pochi minuti. La quantità di pioggia presente sull’asfalto, tuttavia, ha sconsigliato a molti piloti di forzare, con tempi interlocutori e diverse cadute che hanno condito i primi 50 minuti di azione. Tra queste una del nostro Federico Caricasulo (Yamaha) ha portato anche alla bandiera rossa a 17 minuti dalla fine. Moto distrutta per il ravennate ma, fortunatamente, nessun danno per il pilota.

Il miglior tempo, ad ogni modo, lo ha fissato il solito Jonathan Rea (Kawasaki) che, quindi, inizia nel migliore dei modi il fine settimana che potrebbe già portarlo al sesto titolo consecutivo nella categoria dedicata alle moto derivate di serie. Il nord-irlandese ha fatto vedere di avere un’altra marcia rispetto agli avversari in queste condizioni, volando in 1:49.356 andandosi a migliorare tornata dopo tornata.

Loading...

Loading...

Secondo tempo per il francese Loris Baz (Yamaha) in 1:50.707 a 1.351, terzo il britannico Tom Sykes (BMW) in 1:50.995 a 1.639. Distacchi pesantissimi che si ampliano dalla quarta posizione del turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:51.320 a 1.964, quinto lo spagnolo Xavi Forés (Kawasaki) a 2.213, mentre è sesto il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 2.758. Settimo crono per il suo connazionale Scott Redding (Ducati) a 2.821 davanti al nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) nono a 2.982 mentre è decimo il britannico Leon Haslam (Honda) a 3.284. Si ferma in tredicesima posizione Federico Caricasulo a 4.319, mentre è ventunesimo ed ultimo Samuele Cavalieri (Ducati) a 11.624, ma subito fermo dopo una caduta.

RIEPILOGO TEMPI FP1 GP FRANCIA 2020 – SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.356 12 145,210 270,2

2 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’50.707 1.351 1.351 15 143,438 260,5

3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’50.995 1.639 0.288 14 143,066 266,2

4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’51.320 1.964 0.325 14 142,648 264,9

5 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.569 2.213 0.249 19 142,330 259,9

6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’52.114 2.758 0.545 17 141,638 258,6

7 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’52.177 2.821 0.063 20 141,558 268,9

8 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’52.338 2.982 0.161 20 141,356 259,9

9 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’52.603 3.247 0.265 14 141,023 270,9

10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’52.640 3.284 0.037 14 140,977 262,4

11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.733 3.377 0.093 17 140,860 268,2

12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’53.251 3.895 0.518 7 140,216 263,0

13 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’53.675 4.319 0.424 14 139,693 270,2

14 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’53.799 4.443 0.124 16 139,541 263,0

15 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’53.815 4.459 0.016 16 139,521 268,9

16 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’54.764 5.408 0.949 17 138,367 264,9

17 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.341 5.985 0.577 20 137,675 258,0

18 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.440 6.084 0.099 16 137,557 255,6

19 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’56.871 7.515 1.431 16 135,873 257,4

————————————————– Out 107% in this Session ————————————————–

20 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’57.525 8.169 0.654 12 135,117 261,1

21 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 2’00.620 11.264 3.095 8 131,650 240,3

Qualifying Lap Time (107% of 1’49.356): 1’57.012

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SUPERBIKE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo