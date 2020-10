Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti al Roland Garros? Montepremi di lusso per l’azzurro

Jannik Sinner continua a regalare meraviglie al Roland Garros 2020, oggi ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in quattro set e ha staccato il pass per i quarti di finale del prestigioso Slam. L’altoatesino, all’esordio assoluto sulla terra battuta di Parigi, si è ricavato un posto tra i migliori otto giocatori del torneo e ora sarà chiamato a un incontro da brividi: tra un paio di giorni incrocerà Rafael Nadal, il dominatore indiscusso della terra rossa e padrone incontrastato nella capitale francese. Importanti risultati sportivi per il nostro portacolori, ma non perché questo importante traguardo assicura anche un importante montepremi.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Alexander Zverev e volando ai quarti di finale del Roland Garros 2020? Il 19enne potrà mettere da parte un interessantissimo gruzzolo di 283.500 euro. In caso di qualificazione alle semifinali si toccherebbero i 425mila euro, mentre il trionfo nel torneo assicura 1,6 milioni di euro.

Foto: Lapresse