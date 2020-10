Roland Garros, Alexander Zverev: “Avevo la febbre a 38 ieri, avrei dovuto dare forfait”

Vi è un risvolto davvero inatteso nel match che ha visto confrontarsi l’azzurro Jannik Sinner e il tedesco (testa di serie n.6) Alexander Zverev negli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Il numero 7 del mondo, sconfitto in quattro set dall’azzurrino, ha dichiarato ai media di aver giocato non al meglio delle proprie condizioni.

“Ero semplicemente malato, dopo la partita disputata contro Cecchinato. Ho avuto problemi di salute. Respiro a fatica, come si sente dalla mia voce. Ieri sera ho avuto la febbre a 38“, ha dichiarato in conferenza stampa il teutonico, alimentando non poche preoccupazioni per la questione Covid-19. “Ovviamente Sinner gioca molto bene, ma oggi non ho fatto niente. Ho solo messo la palla in campo e gli ho lasciato fare tutto. Penso che sia relativamente facile colpire la palla così forte quando glielo lasciavo fare tutto il tempo. Ad essere onesti, oggi non avrei dovuto scendere in campo. Pensavo di poter vincere in tre set, ma sapevo dall’inizio che sarebbe stato difficile“, ha aggiunto Sascha.

Foto: LaPresse