LIVE Polonia-Italia 0-0, Nations League in DIRETTA: vittoria solo sfiorata, finisce in pareggio per gli azzurri. Pagelle e highlights

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski 6; Kedziora 6, Glik 6, Walukiewicz 6.5, Bereszynski 5; Krychowiak 5, Moder 6; Szymanski 5.5 (60′ Grosicki 6), Klich 6 (70′ Milik 5.5), Jozwiak 6 (82′ Karbownik s.v.); Lewandowski 5.5 (82′ Linetty 6). All. Brzeczek 6.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6, Bonucci 6, Acerbi 6.5, Emerson Palmieri 6.5, Barella 6.5 (79′ Locatelli 6), Jorginho 6, Verratti 6.5; Chiesa 5.5 (70′ Kean 6), Belotti 5.5 (83′ Caputo s.v.), Pellegrini 6.5 (83′ Berardi s.v.). All. Mancini 6.

22.42 Tante occasioni che non sono state sfruttate per imprecisione (Pellegrini e Chiesa) e poco cinismo sotto porta (Emerson Palmieri), resta una buona prova ma che poteva essere vinta con un gioco più aggressivo in fase offensiva da parte degli azzurri di Mancini.

93′ Fine della partita, Polonia-Italia 0-0.

92′ Partita che si avvia al fischio finale.

90′ Ci saranno tre minuti di recupero.

88′ Contropiede della Polonia con Grosicki che si rende pericoloso con un tiro d’esterno.

86′ Tre giocatori del Sassuolo in campo in questo finale di partita (Locatelli, Berardi e Caputo).

84′ Sostituzione fuori Lewandowski e Kamil Jóźwiak, per Michał Karbownik e Linetty nella Polonia.

82′ Fuori Belotti e Pellegrini per Caputo e Berardi nell’Italia.

80′ Verratti manda un filtrante perfetto per Emerson che sbaglia il controllo del pallone.

78′ Fuori Barella e dentro Locatelli nell’Italia.

76′ Ammonito Belotti per una spinta a centrocampo.

74′ Tiro di Kean che viene respinto dalla difesa della Polonia.

72′ Kean gioca sulla fascia destra al posto di Chiesa, ma ha già sbagliato due facili passaggi.

70′ Fuori Klich e dentro Milik nella Polonia.

68′ Fuori Chiesa e dentro Kean nell’Italia.

66′ Kean pronto ad entrare, si aspetta che esca la palla fuori.

64′ Italia che comincia a sentire la stanchezza.

62′ Colpi di testa di Emerson che sfiora il primo palo dopo buon cross di Chiesa.

60′ Sale il pressing dell’Italia, ma non è efficace in questa fase di partita.

58′ Fuori Szymanski e dentro Grosicki nella Polonia.

56′ Giallo per Kedziora che entra in modo scomposto su Belotti.

54′ Comincia a muoversi la panchina azzurra, Kean, Caputo e Spinazzola si riscaldano.

52′ Moder ci prova da posizione esterna, respinge Donnarumma in tuffo.

50′ Punizione di Pellegrini che si infrange sulla barriera.

48′ Riparte aggressiva l’Italia che vuole questa rete al più presto.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Positivo il primo tempo dell’Italia, che spinge e arriva facilmente a vedere la porta degli avversari ma i numerosi errori in fase di rifinitura non fanno ancora ad arrivare alla rete.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine primo tempo, Polonia-Italia 0-0.

43′ Lancio di Verratti per Belotti che non riesce ad arrivare al cross sulla destra.

41′ Emerson sempre molto alto in fase di spinta, Kedziora lo controlla in fase offensiva.

39′ Lewandowski prova l’azione personale, viene fermato prontamente dalla difesa azzurra.

37′ Italia che non riesce a trovare la rifinitura giusta per arrivare ad un tiro pulito.

35′ Giallo per Bereszynski, gomitata su Chiesa.

33′ Cross basso di Chiesa che trova Pellegrini che di piatto non trova la porta.

31′ Prova a spingere l’Italia, ma ci sono molti errori tecnici in fase offensiva.

29′ Jozwiak gira di testa, para facilmente Donnarumma.

27′ Chiesa ci prova con il sinistro, pallone che finisce oltre i pali.

25′ Buon inizio di partita di Verratti e Barella che riescono a dominare a centrocampo.

23′ Belotti prova l’azione personale, il suo tiro viene parato facilmente.

21′ Prova ad alzare il baricentro la Polonia dopo un periodo di difficoltà difensiva.

19′ Florenzi ci prova dalla distanza, respinge la difesa.

17′ Emerson anticipa per un soffio Lewandowski lanciato a rete.

15′ Emerson per Belotti che incespica sul pallone da ottima posizione.

13′ Spinge l’Italia che vuole arrivare alla rete del vantaggio in questo primo tempo.

11′ Clamoroso errore di Chiesa che dopo un passaggio filtrante di Belotti non trova la porta da due passi.

9′ Barella crossa in mezzo per Pellegrini che di testa non trova la porta.

7′ Prova l’Italia a dover prendere possesso del centrocampo.

5′ Bonucci prova il lancio per Chiesa, il nuovo esterno della Juventus viene anticipato da un difensore polacco.

3′ Inizio aggressivo della Polonia che prova trovare spazi sulle corsie esterne.

1′ Inizia la partita!

20.41 Entrano le squadre, inni nazionali in corso.

20.38 Le ultime sette partite dell’Italia hanno prodotto un totale di 29 reti: 27 di queste sono state a favore degli Azzurri.

20.35 Grazie alle reti di Cristante, Caputo e Berardi nell’amichevole contro la Moldavia, sono ora 26 i marcatori dell’Italia nella gestione Mancini – solo tre allenatori ne contano di più nella storia della Nazionale: Pozzo (53), Prandelli (29) e Lippi (27).

20.32 L’Italia di Mancini vince e dà spettacolo: ha segnato almeno quattro gol in quattro partite, l’ultimo allenatore a fare meglio con gli Azzurri è stato Azeglio Vicini (cinque volte).

20.29 Roberto Mancini è l’allenatore con la migliore percentuale di vittorie nella storia della Nazionale: 22 partite disputate con 15 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte e il 68% di successi.

20.26 Bonucci: con le sue 97 presenze è a una sola dal raggiungere Gianluca Zambrotta (98) all’8º posto nella classifica per presenze in Nazionale. È inoltre il giocatore che ha giocato più match con gli Azzurri nella gestione Mancini (20).

20.23 I due si sono già sfidati nella stagione 2014-2015, in Bundesliga: Immobile giocava con il Borussia Dortmund, dove aveva ereditato il 9 proprio da Lewandowski appena passato al Bayern Monaco.

20.20 Ma Polonia-Italia è anche la sfida tra il “mancato” Pallone d’Oro Lewandowski (che molto probabilmente avrebbe vinto, se fosse stato assegnato) e la Scarpa d’Oro dell’ultima stagione, Ciro Immobile. Sfida che, viste le formazioni ufficiali, non vedremo dal primo minuto.

20.17 Tre dei sette gol segnati dalla Polonia dall’inizio di settembre portano la firma di conoscenze del campionato italiano: Kamil Glik, Arkadiusz Milik e Krzysztof Piatek – le altre quattro reti sono state realizzate da Kamil Grosicki.

20.14

20.11 Nonostante l’assenza di Zielinski (positivo al Covid alla vigilia di Juve-Napoli), la lista dei convocati di Brzeczek abbonda di volti noti per noi italiani: addirittura 9 le squadre di Serie A rappresentate, con giocatori di Juve, Samp, Napoli, Torino, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Benevento e Crotone. Nei pali Szczesny e Skorupski, in difesa ci sono Bereszynski, Glik, Walukiewicz e Reca; dal centrocampo in su Linetty e Milik. Senza contare l’ex Piatek, Pistolero di Genoa e Milan prima di passare alla Bundesliga.

20.08 L’Italia viene dal rotondo successo in amichevole (6-0) sulla Moldavia, mentre la Polonia ha superato agevolmente, sempre in amichevole, la Finlandia: 5-1, in gol anche Piatek e Milik.

20.05 Nella sfida di Nations League contro la Polonia del settembre 2018, l’Italia ha effettuato due soli tiri nello specchio: record negativo per la Nazionale nella gestione Mancini (al pari di Portogallo-Italia, giocata tre giorni dopo).

20.02 Contro la Polonia sono arrivati due dei quattro gol complessivi realizzati dall’Italia nella Nations League: Jorginho e Biraghi nelle due sfide disputate tra settembre e ottobre 2018.

19.59 Dopo non aver trovato la rete nelle prime quattro trasferte contro la Polonia, l’Italia è andata in gol nelle tre più recenti, segnando quattro reti – tra queste sono incluse le prime marcature in maglia azzurra per Cassano, Balotelli e Biraghi (nell’ultima uscita).

19.56 I precedenti tra Italia e Polonia sono 16: 6 successi a 3 per gli Azzurri, 7 i pareggi.

19.53 Mancini sceglie in fase di possesso il 4-3-1-2 con Pellegrini che si accentrerà dietro le punte, Chiesa partirà dalla sinistra per accentrarsi.

19.50 Ecco le formazioni ufficiali:

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski, Klich, Jozwiak; Lewandowski. All. Brzeczek

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Pellegrini. All. Mancini

19.47 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Polonia-Italia, match UEFA Nations League.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Polonia-Italia della UEFA Nations League di calcio, gli azzurri devono vincere se vogliono lottare per il primo posto.

Mancini proporrà il solito 4-3-3 con Gianluigi Donnarumma che sarà chiamato a difendere come sempre oramai la porta azzurra. In difesa dovrebbero giocare Florenzi (reduce dalla prima rete con il PSG) a destra e Spinazzola (in gran forma) a sinistra, mentre centralmente la coppia dovrebbe essere formata dagli juventini Bonucci e Chiellini. A centrocampo dovrebbero esserci Jorginho nella posizione di regista basso con Barella e Verratti (ritorno da titolare) da interni, anche se Locatelli potrebbe insidiare la titolarità di uno dei due o dello stesso regista del Chelsea. In avanti il tridente dovrebbe essere costituito da Immobile come punta centrale con Belotti che è pronto a subentrargli e con Chiesa e Kean che dovrebbero agire ai suoi lati. Il nuovo acquisto del PSG insidiato da El Shaarawy e Berardi per il posto da titolare.

Il ct polacco Brzeczek si schiererà col 4-4-2 con in porta lo juventino Szczesny. In difesa dovrebbero esserci Bereszynski a destra con Rybus a sinistra, mentre centralmente dovrebbero giocare il centrale del Benevento Glik e Bednarek. Possibile anche che come terzino destro possa giocare Kedziora, in questo caso sarebbe escluso il terzino della Sampdoria Bereszynski. Sulle fasce di centrocampo ci sarà quasi sicuramente Grosicki sulla sinistra mentre è ballottaggio tra Szymanski e Jozwiak. Centralmente a fare coppia con Krychowiak dovrebbe esserci Klich anche se Goralski è pronto per giocare da titolare. In attacco al fianco del titolarissimo Lewandowski dovrebbe esserci il separato in casa del Napoli Milik, anche se l’ex milanista Piatek è pronto a subentrare a quest’ultimo anche a partita in corso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Polonia-Italia, partita valevole per la Uefa Nations League di calcio: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

