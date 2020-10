Roberto Mancini: “Un’occasione persa. Abbiamo giocato bene, il campo ci ha penalizzato”

L’Italia è scesa in campo a Danzica per affrontare la Polonia in un incontro valido per la Nations League 2020-2021 di calcio. Gli azzurri hanno pareggiato per 0-0 contro i padroni di casa, conquistando un punto prezioso in trasferta e confermandosi in testa al gruppo 1 con una lunghezza di vantaggio sui biancorossi e sull’Olanda. La partita è stata avara di grandi emozioni, la nostra Nazionale è stata brava a tenere botta contro i biancorossi di Robert Lewandowski ed è sempre favorita per la qualificazione alla Final Four.

Il CT Roberto Mancini ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Purtroppo un’occasione persa. Abbiamo avuto diversi occasioni. Penso che ci abbia penalizzato il campo, era in condizioni pessime. La squadra comunque ha giocato bene: il risultato non ci premia, ma siamo felici lo stesso. Il discorso del campo non è un alibi, era bruttissimo e la palla rimbalzava male, abbiamo fatto qualche errore di troppo. Noi abbiamo pagato questa condizione, ma la squadra ha giocato bene. Abbiamo avuto delle occasioni, non abbiamo fatto gol. Nel primo tempo dovevamo chiudere con uno-due gol di vantaggio viste le occasioni, ma pazienza. Belotti ha giocato bene. Anche Pellegrini. Tutti i ragazzi hanno giocato bene“.

Loading...

Loading...

LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE DELLA PARTITA

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse