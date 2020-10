Polonia-Italia 0-0, Nations League 2020: gli azzurri strappano un punto prezioso e restano in testa al girone

L’Italia ha pareggiato per 0-0 contro la Polonia nel match valido per la Nations League 2020-2021 di calcio. Gli azzurri sono usciti con un punto prezioso da Danzica e si confermano in testa alla classifica del gruppo 1 della kermesse organizzata dalla UEFA dopo tre incontri disputati sui sei in programma. La nostra Nazionale ha ora un punto di vantaggio proprio sulla Polonia e sull’Olanda, oggi fermata sullo 0-0 dalla Bosnia Erzegovina. Dopo la goleada contro la Moldavia in amichevole, i ragazzi di Roberto Mancini vengono fermati in trasferta al termine di una partita avara di emozioni e giocata sul filo dell’equilibro.

Questo risultato è comunque da considerarsi positivo per la Nazionale nella corsa verso la Final Four della competizione, a cui vengono ammesse soltanto le vincitrici dei quattro gironi. Le sorti di questro raggruppamento potrebbero passare dallo scontro diretto tra Italia e Olanda, in programma tra tre giorni a Bergamo: un successo garantirebbe mezzo biglietto per l’accesso agli atti conclusivi della manifestazione.

Loading...

Loading...

Roberto Mancini si è affidato a un 4-3-3: Chiesa, Belotti e Pellegrini a comporre il tridente d’attacco; chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, con Barella e Verratti sugli esterni; Florenzi ed Emerson sulle fasce, Bonucci e Acerbi al centro della difesa, Donnarumma tra i pali. Coach Brzeczek ha replicato con un roccioso 4-2-3-1: Robert Lewandowski unica punta supportato alle sue spalle da Jozwiak, Klich, Szymanski; Moder e Krychowiak davanti alla linea difensiva con Bereszynski, Walukiewicz, Glik, Kedziora e il portiere Fabianski.

La partita incomincia con una fase di studio, poi all’undicesimo minuto l’Italia ha una ghiotta occasione con Federico Chiesa, ma il neo-juventino non sfrutta il bel passaggio filtrante di Belotti e sbaglia da due passi. Gli azzurri iniziano a spingere, Verratti e Barella controllano molto bene il centrocampo, ma purtroppo in fase offensiva ci sono degli errori tecnici che impediscono di rendersi concretamente pericolosi nei pressi dell’area avversaria. La Polonia non si fa praticamente mai vedere in fase offensiva, se non con un paio di fiammate di Robert Lewandowski, e così si torna negli spogliatoi sul risultati di 0-0.

All’inizio della ripresa la Polonia prova a reagire, l’Italia tiene molto bene i campo e al 62′ Emerson sfiora il vantaggio con un bel colpo di testa su cross di Chiesa, il quale al 70′ viene sostituito da Kean. Al 76′ viene ammonito Belotti per un fallo a centrocampo, poi Mancini opera tre cambi: Locatelli, Caputo, Berardi rimpiazzano Barella, Belotti e Pellegrini. Nel finale l’Italia è stanca ma tiene bene il campo e porta a casa un punto prezioso.

Foto: Lapresse