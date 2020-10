Polonia-Italia oggi: orario, tv, streaming, programma, probabili formazioni Nations League

Oggi domenica 11 ottobre (ore 20.45) si gioca Polonia-Italia, match valido per la Nations League 2020 di calcio. A Danzica gli azzurri andranno a caccia della vittoria nella terza giornata del gruppo 1, dopo aver pareggiato con la Bosnia Erzegovina e aver vinto in Olanda un mese fa. La nostra Nazionale si trova in testa alla classifica con 4 punti, uno in più degli orange e degli avversari di turno: un eventuale successo in trasferta permetterebbe ai ragazzi di Roberto Mancini di muovere un passo importante verso la qualificazione alla Final Four. L’Italia, reduce dall’affermazione per 6-0 contro la Moldavia in amichevole mercoledì scorso, è pronta a giocarsela alla pari contro i biancorossi, vittoriosi contro la Bosnia ma incappati in un ko per 1-0 contro l’Olanda.

Roberto Mancini sembra orientato verso il 4-3-3 col tridente formato da Chiesa, Immobile ed El Shaarawy anche se le opzioni Belotti, Kean, Lorenzo Pellegrini non sono da scartare. A Jorginho le chiavi del centrocampo affiancato da Barella e Verratti. Donnarumma tra i pali protetto da Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. La Polonia sarà trascinata da Robert Lewandowski.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Polonia-Italia, match valido per la fase a gironi della Nations League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

POLONIA-ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 OTTOBRE:

20.45 Polonia-Italia

POLONIA-ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA-ITALIA:

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

Foto: Lapresse