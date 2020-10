LIVE Polonia-Italia, Nations League in DIRETTA: trasferta decisiva per gli azzurri verso la Final Four

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le probabili formazioni di Polonia-Italia – Il programma di Polonia-Italia – La presentazione di Polonia-Italia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Polonia-Italia della UEFA Nations League di calcio, gli azzurri devono vincere se vogliono lottare per il primo posto.

Mancini proporrà il solito 4-3-3 con Gianluigi Donnarumma che sarà chiamato a difendere come sempre oramai la porta azzurra. In difesa dovrebbero giocare Florenzi (reduce dalla prima rete con il PSG) a destra e Spinazzola (in gran forma) a sinistra, mentre centralmente la coppia dovrebbe essere formata dagli juventini Bonucci e Chiellini. A centrocampo dovrebbero esserci Jorginho nella posizione di regista basso con Barella e Verratti (ritorno da titolare) da interni, anche se Locatelli potrebbe insidiare la titolarità di uno dei due o dello stesso regista del Chelsea. In avanti il tridente dovrebbe essere costituito da Immobile come punta centrale con Belotti che è pronto a subentrargli e con Chiesa e Kean che dovrebbero agire ai suoi lati. Il nuovo acquisto del PSG insidiato da El Shaarawy e Berardi per il posto da titolare.

Il ct polacco Brzeczek si schiererà col 4-4-2 con in porta lo juventino Szczesny. In difesa dovrebbero esserci Bereszynski a destra con Rybus a sinistra, mentre centralmente dovrebbero giocare il centrale del Benevento Glik e Bednarek. Possibile anche che come terzino destro possa giocare Kedziora, in questo caso sarebbe escluso il terzino della Sampdoria Bereszynski. Sulle fasce di centrocampo ci sarà quasi sicuramente Grosicki sulla sinistra mentre è ballottaggio tra Szymanski e Jozwiak. Centralmente a fare coppia con Krychowiak dovrebbe esserci Klich anche se Goralski è pronto per giocare da titolare. In attacco al fianco del titolarissimo Lewandowski dovrebbe esserci il separato in casa del Napoli Milik, anche se l’ex milanista Piatek è pronto a subentrare a quest’ultimo anche a partita in corso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Polonia-Italia, partita valevole per la Uefa Nations League di calcio: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.