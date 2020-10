LIVE Musetti-Hanfmann 6-2 6-4 in DIRETTA: l’azzurro è il primo classe 2002 in una semifinale ATP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO MUSETTI E QUANTE NE GUADAGNEREBBE VINCENDO IL TORNEO?

LORENZO MUSETTI: “L’AUSTRALIA SI AVVICINA”

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MUSETTI

QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Ricordiamo il prossimo avversario: il serbo Laslo Djere, giocatore molto arduo da affrontare per varie ragioni.

LORENZO MUSETTI VOLA IN SEMIFINALE ALL’ATP 250 DI SARDEGNA! Era sotto 0-4 nel secondo set e vince 6-2 6-4, un’ora e quasi 32 minuti per portare a casa il match contro un Yannick Hanfmann che era caldissimo in questo periodo!

40-30 MATCH POINT MUSETTI: arriva l’ace centrale!

30-30 Gran prima esterna di Musetti, incontrollabile!

15-30 Dritto che Musetti mette in corridoio.

15-15 Riesce a prendere campo Hanfmann con il dritto, ottenendo il punto in avanzamento.

15-0 Prima centrale vincente di Musetti.

5-4 BREAK MUSETTI! Con il rovescio, terzo break di fila e Lorenzo ora andrà a servire per il match e per la prima semifinale a livello ATP!

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: GRANDE SCAMBIO! Con il rovescio Lorenzo non lascia mai modo a Hanfmann di comandare, e lo costringe alla fine a sbagliare in corsa!

0-30 Rovescio in rete di Hanfmann nel duello su questo colpo, soffre parecchio adesso lo slice di Musetti.

0-15 Volée di rovescio dopo il servizio che Hanfmann manda lunga di mezzo metro.

4-4 In rete il dritto in corsa di Hanfmann.

40-15 LA VERONICA DI MUSETTI! Praticamente si arrampica nel duello a rete per sorprendere Hanfmann!

30-15 Rovescio appena largo di Musetti, che non l’ha colpito neanche benissimo.

30-0 Sbaglia la risposta Hanfmann.

15-0 Fa male con il dritto Musetti, che lo gioca vincente in lungolinea. Rispuntato il sole dopo un periodo piuttosto ombroso nel cielo.

Si ricomincia.

Hanfmann ha chiesto l’intervento del fisioterapista per farsi massaggiare la gamba sinistra.

3-4 BREAK MUSETTI! Recupera Lorenzo con Hanfmann ancora confuso sul da farsi, palla in zona riga del servizio di rovescio e poi dritto che trova impreparato il tedesco: tutti e due i break recuperati!

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: e ancora bravo Lorenzo in questo punto! Viene a rete Hanfmann, ma l’azzurro è pronto a giocare il rovescio potente!

40-40, 2a parità: risposta vincente di rovescio di Musetti!

Vantaggio Hanfmann, prima del tedesco esterna incontrollabile.

40-40 Sbaglia in lunghezza il dritto in uscita dal servizio Hanfmann.

40-30 Musetti manda Hanfmann nella terra di nessuno, il tedesco sbaglia di dritto.

40-15 Prima vincente di Hanfmann.

30-15 Hanfmann ha bisogno di due smash per chiudere il punto.

15-15 Sbaglia del tutto l’attacco Hanfmann, presentandosi a rete ed esponendosi al dritto vincente di Musetti.

15-0 Accorcia con il dritto Hanfmann, Musetti ha il tempo di allontanarlo e poi giocare la palla corta di rovescio, che però resta in rete.

2-4 Musetti, sbaglia Hanfmann con il rovescio dopo aver giocato spesso in spinta, game importante tenuto da Lorenzo.

Vantaggio Musetti, stessa situazione di un attimo fa, ma con il rovescio.

40-40 Bravissimo Musetti ad agganciare d’incontro la risposta di rovescio di Hanfmann, e con questo dritto si guadagna il punto.

30-40 Palla break Hanfmann, errore non bello di Musetti che comanda con il dritto, ma non sa quasi cosa fare con il rovescio successivo che mette lungo.

30-30 Parte male, e finisce in rete, la palla corta di rovescio di Musetti.

30-15 Prima vincente di Musetti, nuovamente.

15-15 Il nastro aiuta Hanfmann a sfondare con il dritto.

15-0 Prima vincente di Musetti.

Qualche momento in più del necessario serve per poter sistemare una parte di campo nel lato dove attualmente si trova Hanfmann.

1-4 BREAK MUSETTI: Hanfmann inspiegabilmente cerca di giocare una palla corta di dritto impossibile, neanche gli parte la palla dalla racchetta. Lorenzo non molla e recupera subito uno dei due break.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: sbaglia l’approccio a rete Hanfmann, Lorenzo trova gioco facile nel giocare il passante di dritto vincente.

15-30 Profondo il rovescio di Musetti, Hanfmann non tira su il suo.

15-15 Trova una gran risposta incrociata di rovescio Musetti.

15-0 Servizio e dritto di Hanfmann.

0-4 Break Hanfmann, palla corta di Musetti con il rovescio troppo lunga, il tedesco ci arriva e gioca direttamente il vincente di dritto.

Vantaggio Hanfmann, palla break: scambio piuttosto lungo, Musetti cerca di giocare con il dritto da sinistra, ma lo mette in rete.

40-40, 5a parità: non trova il dritto in corsa Musetti in uscita dal servizio, anche in questo caso risposta molto efficace di Hanfmann.

Vantaggio Musetti, grande passante di dritto! Hanfmann si ripresenta a rete, ma stavolta Lorenzo è pronto a superarlo con l’incrociato.

40-40, 4a parità: bellissimo dritto vincente di Musetti in lungolinea, che si carica per aver annullato anche questa quinta palla break nel game.

Vantaggio Hanfmann, palla break: Musetti sbaglia in lunghezza il dritto in uscita dal servizio.

40-40, 3a parità: Hanfmann non trova il campo con il dritto successivo alla complicata risposta.

Vantaggio Hanfmann, palla break: il tedesco viene a rete subito dopo la risposta, a Musetti non riesce il lob di rovescio sulla volée sbagliata.

40-40, 2a parità: sulla seconda di Musetti Hanfmann mette appena lungo il dritto in risposta.

Vantaggio Hanfmann, palla break: non bastano a Musetti due dritti profondi, il terzo in avanzamento e tagliato finisce in corridoio.

40-40 Hanfmann spedisce lungo il rovescio nello scambio.

30-40 Palla break Hanfmann, prima profonda di Musetti che il tedesco non riesce a rimandare dall’altra parte.

15-40 Due palle break Hanfmann, sulla risposta Musetti cerca un difficilissimo dritto in controbalzo che non entra.

15-30 Servizio e rovescio di Musetti.

0-30 Numero clamoroso di Hanfmann, veramente un grandissimo rovescio che rimane in campo in lungolinea. C’è solo da applaudire.

0-15 Hanfmann chiama a rete Musetti, che ci arriva di rovescio, ma è quello del tedesco a chiudere.

0-3 Hanfmann, conferma il break di vantaggio con lo schema servizio-rovescio.

40-15 Hanfmann cerca l’ace di seconda, trova il doppio fallo.

40-0 Altro rovescio lungo in risposta di Musetti.

30-0 Rovescio lungo di Musetti in risposta.

15-0 Prova la palla corta di dritto e il successivo lob di rovescio Musetti, ma quest’ultimo è appena lungo.

0-2 Break Hanfmann, il nastro porta via la seconda a Musetti provocando il doppio fallo.

Vantaggio Hanfmann, palla break: gira lo scambio il tedesco che viene a rete e con la volée alta coglie in contropiede Musetti.

40-40, 2a parità: spinge, ma non sfonda Hanfmann, che però gioca la volée bassa di dritto sul tentativo di rovescio di Musetti.

Vantaggio Musetti, Hanfmann sbaglia il tempismo sulla risposta di dritto sulla seconda di Lorenzo.

40-40 Ancora con la prima Musetti, al centro, annulla la seconda palla break!

30-40 Palla break Hanfmann, prima vincente di Musetti.

15-40 Due palle break Hanfmann, si arrabbia Musetti perché gioca una gran palla corta di dritto, ma di rovescio semplicemente l’appoggia per la copertura vincente di Hanfmann di dritto.

15-30 Importante e lungo scambio vinto da Musetti! Si chiude con il rovescio lungolinea che Hanfmann, in scivolata, non controlla.

0-30 Gran risposta di Hanfmann che prende campo e vince il punto.

0-15 Viene a rete Musetti, ma il rovescio non passa.

0-1 Hanfmann, ancora incisivo con la prima per poi chiudere col colpo successivo.

40-15 Bella risposta di rovescio lungolinea di Musetti, Hanfmann però trova il campo aperto con il dritto.

30-15 Cerca lo smash indietreggiando Hanfmann, ma lo manda fuori.

30-0 Si lancia a rete Hanfmann, trova una gran volée di dritto, Musetti non riesce a trovare il passante stretto di rovescio.

15-0 Scambio di media lunghezza da fondo, il primo a sbagliare è Musetti di rovescio.

Inizia il secondo set.

6-2 SET MUSETTI! Gran prima profonda, non controlla Hanfmann e il primo parziale è chiuso!

Vantaggio Musetti, SET POINT: seconda carica, Hanfmann sbaglia di rovescio.

40-40 Altra gran risposta di Hanfmann, che poi manda lontanissimo Musetti col dritto.

40-30 SET POINT MUSETTI: risposta incrociata di dritto di Hanfmann incontrollabile.

40-15 DUE SET POINT MUSETTI: stavolta lo schema servizio-dritto non funziona, palla appena fuori.

40-0 TRE SET POINT MUSETTI: servizio centrale, palla corta di dritto e poi appoggio finale!

30-0 Risposta appena larga di Hanfmann.

15-0 Prima vincente esterna di Musetti, molto vicina a essere un ace.

5-2 Musetti, due ace di fila per Hanfmann per chiudere il game. L’azzurro servirà per il set al cambio di campo.

40-15 Primo ace di Hanfmann.

30-15 Musetti cerca di bloccare la risposta di rovescio, ma la palla esce in corridoio.

15-15 Non trova il campo con la risposta di rovescio Musetti.

0-15 Sbaglia in lunghezza con il dritto Hanfmann.

5-1 Musetti, gran prima che manda Hanfmann a servire per restare nel set.

40-15 Prima centrale e dritto di Musetti sul quale Hanfmann arriva male, palla in rete.

30-15 Va ancora in spinta Musetti, stavolta con il contropiede di dritto.

15-15 Risposta di dritto di Hanfmann che Musetti non controlla.

15-0 Spinge sempre con il dritto Musetti contro il rovescio di Hanfmann e poi chiude in lungolinea.

4-1 Musetti, per la prima volta tiene il servizio Hanfmann in questo incontro.

40-0 Rovescio lungolinea largo di Musetti.

30-0 Scivola Musetti su un tentativo di recupero di dritto, per fortuna niente di grave dopo esser rimasto qualche secondo a terra per controllare che fosse tutto a posto.

15-0 Prende campo Hanfmann con il dritto e vince il punto.

4-0 Musetti, e Lorenzo tiene la battuta! Prima esterna carica, Hanfmann non trova l’impatto giusto di rovescio.

Vantaggio Musetti, gran scambio alla fine del quale il dritto in corsa di Hanfmann viene respinto dal nastro.

40-40, 4a parità: risposta profonda di rovescio di Hanfmann, Musetti ci prova in controbalzo, ma la palla resta in rete.

Vantaggio Musetti, ben giocata soluzione servizio-dritto che lo riporta a palla del 4-0.

40-40, 3a parità: Hanfmann allontana di nuovo Musetti, ma stavolta Lorenzo arriva facilmente perché è lunga e il dritto vincente è automatico!

Vantaggio Hanfmann, palla break: il tedesco prende il comando dello scambio e trova la palla corta vincente di rovescio.

40-40, 2a parità: peccato per questo punto, Musetti allontana Hanfmann e gioca correttamente la palla corta di dritto, solo che rimane in rete.

Vantaggio Musetti, arriva subito il riscatto con la prima esterna.

40-40 Rovescio di Musetti che scende troppo, in rete.

40-30 Si presenta a rete Hanfmann e vince il punto con volée di rovescio poi effettuata di nuovo sul tentativo di passante incrociato di Musetti.

40-15 Ottima seconda esterna e poi rovescio vincente di Musetti.

30-15 Appena lungo il dritto di Hanfmann verso l’incrocio delle righe.

15-15 Notevole dritto in recupero di Hanfmann che ribalta direttamente lo scambio, Musetti non lo riesce a controllare.

15-0 Sbaglia la risposta Hanfmann.

3-0 BREAK MUSETTI: l’azzurro toglie di nuovo la battuta al tedesco! Hanfmann che in questo caso non riesce a giocare il rovescio in back, che non supera la rete.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: risposta sulla riga dell’azzurro, Hanfmann non ha il tempo di giocare il dritto che finisce in cielo.

30-30 CHE RISPOSTA DI MUSETTI! D’incontro con il dritto trova un angolo stretto in lungolinea difficilissimo!

30-15 Buona prima esterna di Hanfmann.

15-15 Serve esterno e poi gioca un dritto non controllabile Hanfmann.

0-15 Spinge ancora bene Musetti, Hanfmann colpisce il rovescio in rete.

2-0 Musetti, break confermato con Hanfmann che, sulla seconda, stavolta non trova l’impatto giusto con il dritto.

40-30 Aggredisce con il dritto Musetti, costringendo Hanfmann a correre e a non avere l’impatto giusto col dritto in corsa.

30-30 Risposta profondissima di Hanfmann con il rovescio, negli ultimi centimetri di campo, impossibile per Musetti organizzarsi.

30-15 Molto bravo in questo scambio Musetti! Hanfmann difende su un paio di dritti quasi definitivi e costringe Lorenzo a un difficile smash in arretramento che resta in campo!

15-15 Hanfmann riesce a girare lo scambio con il dritto, e quando può farlo fa male.

15-0 Buona prima di Musetti che poi di rovescio costringe Hanfmann a un recupero in rete con l’omologo colpo.

1-0 BREAK MUSETTI: regala ancora Hanfmann con il dritto, Lorenzo ringrazia e si prende subito il vantaggio.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: dritto di Hanfmann che finisce appena lungo.

40-40, 2a parità: Hanfmann riesce a giocare dal centro e chiude con il dritto vincente.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: Hanfmann spinge con servizio e dritto, ci riprova con la palla corta, ma stavolta non passa.

40-40 CHE RISPOSTA DI MUSETTI! Altro gran punto con il rovescio!

40-30 Palla corta di Hanfmann, Musetti ci arriva di rovescio, ma il tedesco riesce poi a chiudere.

30-30 Gran prima esterna di Hanfmann.

15-30 Seconda molto carica di Hanfmann, Musetti cerca di rispondere di dritto come può, ma la palla va in rete.

0-30 Subito un gran dritto di Musetti dopo aver allontanato Hanfmann con il rovescio!

0-15 Sbaglia con il dritto Hanfmann, forzandolo troppo.

Al servizio Hanfmann.

11:46 Tutto pronto a Santa Margherita di Pula, si comincia!

11:43 Il ruolino di marcia recente di Musetti lo si conosce bene: ottavi a Roma, vittoria Challenger a Forlì. Quello di Hanfmann, invece, è il seguente: vittoria Challenger a Todi (dove ha battuto proprio l’avversario odierno al secondo turno), finale ATP 250 a Kitzbuhel. La scorsa settimana, a Parma, è stato fermato da Gianluca Mager all’esordio, ma in Sardegna nel secondo turno è riuscito a battere Casper Ruud, e sul momento del norvegese le cose sono note.

11:40 Stanno entrando in questo momento in campo Musetti e Hanfmann.

11:38 Si è concluso da poco il quarto di finale della parte bassa del tabellone, dove il numero 2 del seeding, il serbo Laslo Djere, ha confermato le attese battendo con un doppio 6-4 il ceco Jiri Vesely. Sarà proprio Djere l’avversario del vincitore di questo incontro.

11:35 Buona giornata a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del quarto dell’ATP di Sardegna che oppone Lorenzo Musetti a Yannick Hanfmann.

Il programma di Musetti-Hanfmann – Il ranking di Lorenzo Musetti – L’avversario di Musetti – La cronaca di Musetti-Pellegrino

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula il 18enne nativo di Carrara cerca l’assalto alle semifinali per continuare la propria scalata al ranking.

L’azzurrino, reduce dal netto successo contro Andrea Pellegrino, si è messo alle spalle anche le preoccupazioni relative al Covid-19. Come è noto, Fabio Fognini ha contratto il famigerato Coronavirus e aveva disputato un match di doppio con Lorenzo. Fortunatamente il tampone a cui si è sottoposto Musetti ha dato esito negativo e quindi la sua avventura in Sardegna prosegue, contrariamente al ligure costretto a fermarsi in attesa che il peggio passi in fretta.

Parlando del match, non si prospetta un impegno facile. Hanfmann sta vivendo un grande momento e la vittoria netta contro la testa di serie n.3 del tabellone Casper Ruud agli ottavi di finale lo dimostra. Il teutonico sembra trovarsi a meraviglia su questa superficie e sarà un ostacolo difficile da superare. Inoltre, vi è il precedente di questo 2020 al Challenger di Todi, dove il 28enne nativo di Karlsruhe si impose in tre set su l’italiano. In sostanza, una partita anche dal sapore di rivincita per Musetti, motivato a esprimere il 100% del proprio tennis e a dar seguito al momento confortante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro sarà il secondo del programma, che avrà inizio alle ore 10.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse