Atp Sardegna 2020, l’avversario di Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Ostacolo tedesco verso la semifinale

Santa Margherita di Pula continua a sorridere a Lorenzo Musetti. Il talentuoso tennista italiano ha infatti sconfitto nel derby tricolore valido per gli ottavi di finale dell’ATP sardo Andrea Pellegrino (6-2 6-1), conquistando il pass per i quarti. Un traguardo che nessun classe 2002 aveva ottenuto fino ad ora in una competizione di questa tipologia. L’ha fatto l’azzurrino che, nel post lockdown, ha mostrato dei grossi miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che fisico.

Il nome del suo prossimo avversario sarà quindi il tedesco Yannick Hanfmann, che ha ribaltato il pronostico a sorpresa contro la terza testa di serie Casper Ruud. Un successo inaspettato, ma frutto di uno stato forma notevole di Hanfmann, ricordando il successo nel Challenger di Todi, sconfiggendo nel secondo turno in tre set proprio Musetti. Pertanto, per Lorenzo, un ostacolo di non poco conto, in grado di esprimere un tennis particolarmente efficace sulla terra rossa. La partita disputata contro Ruud oggi, non certo l’ultimo degli arrivati (semifinalista agli Internazionali d’Italia 2020), parla chiaro del livello espresso dal teutonico.

Vero è che l’italiano ha voglia di continuare la propria avventura, essendosi messo alle spalle anche i timori di un contagio al Covid-19, ricordando la positività di Fabio Fognini con cui il tennista nativo di Carrara aveva giocato in doppio. Fortunatamente, tutto è rientrato e quindi Musetti è determinato a proseguire, consapevole delle difficoltà di questo torneo.

