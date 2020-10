Atp Sardegna 2020, Lorenzo Musetti: “L’Australia si avvicina. Djere avversario molto forte”

Lorenzo Musetti è diventato il primo tennista nato nel 2002 ad aver raggiunto una semifinale in un torneo ATP. Il giovane toscano si è sbarazzato in due set dell’ostico tedesco Yannick Hanfmann per 6-2, 6-4. Dopo aver letteralmente dominato il primo parziale, il nativo di Carrara è andato sotto di due break nel secondo (0-4), inanellando poi una serie incredibile di sei game consecutivi che gli sono valsi il successo. Attualmente l’azzurrino occupa virtualmente la posizione n.123 del ranking Atp, con la prospettiva di issarsi ulteriormente fino a ridosso della top100.

“Grazie alla Federazione per la wild-card. Hanfmann ha fatto due game nel secondo set in cui ha risposto benissimo, però io ci ho creduto e con un atteggiamento sempre positivo ho giocato tutti i punti. Sono riuscito a portare a casa una partita davvero difficile“, le parole di Musetti ai microfoni di Supertennis.

Il tennista del Bel Paese ha ammesso di aver lavorato molto sulla tenuta mentale nei momenti chiave di un incontro: “Nell’ultimo game ero sotto 15-30, ma ho messo due ottime prime e un ace. Il lavoro fatto a casa sta dando i suoi frutti e si vede in campo. Forse l’aver perso il doppio con 10 match-point mi ha fatto capire che la partita può sempre girare e bisogna giocare ogni punto come se fosse l’ultimo. Sono contento della mia prestazione“.

L’obiettivo dichiarato di Lorenzo Musetti è quello di qualificarsi direttamente per il tabellone principale degli Australian Open, senza dover passare dalle qualificazioni: “L’Australia si avvicina sempre di più e la voglia di entrare in tabellone direttamente è sempre più forte. Sto guadagnando tanti punti tutte le settimane, il mio obiettivo è quello. Ora penserò al turno di domani contro Djere che è un avversario esperto e molto forte. Poi faremo i conti con il ranking“.

Nei giorno scorsi il 18enne toscano ha passato brutti momenti dopo la positività al Covid-19 riscontrata al suo compagno di doppio Fabio Fognini: “Ne abbiamo passate di tutti i colori tra la notizia di Fabio e il doppio. L’importante è rimanere positivi. I controlli li abbiamo fatti e siamo tutti negativi. Abbiamo seguito bene il protocollo“.

Foto: Lapresse