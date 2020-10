Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking Atp? L’azzurro vede la top-120 con le semifinali in Sardegna

Lorenzo Musetti ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann ai quarti di finale del torneo ATP Sardegna 250. Il 18enne italiano, dopo aver vinto il Challenger di Forlì, si sta rendendo protagonista di una spettacolare cavalcata in una manifestazione di questo calibro e per la prima volta in carriera ha raggiunto le semifinali a questo livello ATP. Un altro giocatore di rango si è inchinato al cospetto del giovane toscano, il quale merita di continuare la propria avventura. Si tratta del primo tennista nato nel 2002 ad accedere ad una semifinale in un torneo ATP.

Il risultato odierno testimonia ulteriormente le qualità del nostro portacolori e si tratta di una vittoria importante anche in ottica ranking: grazie a questo risultato, infatti, Lorenzo Musetti balza al 123° posto della graduatoria internazionale. Si tratta del suo miglior piazzamento in graduatoria, visto che il suo best ranking era stato il numero 136.

In caso di ulteriore vittoria e di ingresso in finale, il portacolori del Bel Paese si arrampicherebbe fino alla posizione n.113 della classifica. L’eventuale successo nell’atto conclusivo, infine, lo proietterebbe a ridosso della top100, per la precisione al n.105. L’obiettivo della qualificazione diretta per il prossimo Australian Open si fa sempre più concreto.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events