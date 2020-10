LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia della semifinale a Santa Margherita di Pula

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Il programma di Musetti-Hanfmann – Il ranking di Lorenzo Musetti – L’avversario di Musetti – La cronaca di Musetti-Pellegrino

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula il 18enne nativo di Carrara cerca l’assalto alle semifinali per continuare la propria scalata al ranking.

L’azzurrino, reduce dal netto successo contro Andrea Pellegrino, si è messo alle spalle anche le preoccupazioni relative al Covid-19. Come è noto, Fabio Fognini ha contratto il famigerato Coronavirus e aveva disputato un match di doppio con Lorenzo. Fortunatamente il tampone a cui si è sottoposto Musetti ha dato esito negativo e quindi la sua avventura in Sardegna prosegue, contrariamente al ligure costretto a fermarsi in attesa che il peggio passi in fretta.

Parlando del match, non si prospetta un impegno facile. Hanfmann sta vivendo un grande momento e la vittoria netta contro la testa di serie n.3 del tabellone Casper Ruud agli ottavi di finale lo dimostra. Il teutonico sembra trovarsi a meraviglia su questa superficie e sarà un ostacolo difficile da superare. Inoltre, vi è il precedente di questo 2020 al Challenger di Todi, dove il 28enne nativo di Karlsruhe si impose in tre set su l’italiano. In sostanza, una partita anche dal sapore di rivincita per Musetti, motivato a esprimere il 100% del proprio tennis e a dar seguito al momento confortante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro sarà il secondo del programma, che avrà inizio alle ore 10.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse