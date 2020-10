Atp Sardegna 2020, Lorenzo Musetti in semifinale: il prossimo avversario e quando si gioca

Lorenzo Musetti affronterà il serbo Laslo Djere nella semifinale dell’ATP 250 Sardegna, in programma sabato 17 ottobre. Il tennista italiano ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula e si è così garantito la possibilità di sfidare l’ostico serbo, capace di regolare in due set il ceco Vesely. Il nostro portacolori, salito virtualmente al numero 123 del ranking ATP, ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro un avversario di grande esperienza ed estremamente temibile, attuale numero 74 al mondo.

Il 18enne di Carrara, nell’ultimo mese grande protagonista agli Internazionali d’Italia e poi vincitore del Challenger di Forlì, è alla sua prima partecipazione a una semifinale di un torneo ATP e andrà a caccia dell’accesso all’atto conclusivo per continuare a sognare in grande. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Musetti-Djere, semifinale dell’ATP 250 di Sardegna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-DJERE, SEMIFINALE ATP 250 SARDEGNA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

SABATO 17 OTTOBRE:

Orario da definire Lorenzo Musetti vs Laslo Djere

MUSETTI-DJERE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events