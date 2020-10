LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales precede Morbidelli, Ducati nelle retrovie. Alle 14.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

LA CRONACA DELLA FP1 DI MOTOGP

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione, appuntamento alle 14.10 per la FP2.

11.12: Maverick Vinales ha concluso in vetta la FP1 del GP d’Aragon. Il pilota della Yamaha ha preceduto i compagni di marca Morbidelli (+0″085) e Quartararo (+0″276). Cadute per i due piloti della Yamaha Petronas. Indietro le Ducati: Miller 12°, Petrucci 15°, Dovizioso 17° e Bagnaia 21°. Ducati in crisi nera in questo avvio di fine settimana. Le basse temperature non hanno aiutato la scuderia di Borgo Panigale.

1 12 M. VIÑALES 1:49.866 2 21 F. MORBIDELLI +0.085 3 20 F. QUARTARARO +0.276 4 73 A. MARQUEZ +0.310 5 30 T. NAKAGAMI +0.554 6 36 J. MIR +0.559 7 44 P. ESPARGARO +0.598 8 35 C. CRUTCHLOW +0.732 9 42 A. RINS +0.855 10 41 A. ESPARGARO +0.935

11.10: BANDIERA A SCACCHI!!

11.09: ATTENZIONE! Caduta di Quartararo in curva-8, con il francese zoppicante, ma comunque sulle sue gambe. Il transalpino aiuta i commissari a liberare la moto, incastrata nelle barriere.

11.08: Ci si avvia quindi a concludere un turno con tre Yamaha davanti a tutti: Vinales il migliore con il crono di 1’49″866. Mir si porta in quarta piazza 0″559 dal vertice.

11.06: Crutchlow risale in quinta posizione a 0″732 dalla vetta. Tre Yamaha nelle prime tre posizioni, un aspetto molto dovuto probabilmente alle temperature.

11.05: Quartararo torna ai box, tenendo un passo ottimo sull’1’50″5. Il francese sembra il più costante.

11.03: Quartararo, nel frattempo, migliora il suo riscontro in 1’50″142, rimanendo però sempre terzo a 0″276 da Vinales.

11.03: Caduta alla curva-14 per Franco Morbidelli: chiusura d’anteriore per lui e nessuna conseguenza sul pilota della Yamaha Petronas.

11.02: Morbidelli risponde a Quartararo e la Yamaha Petronas del pilota italiano ora è secondo a 0″085 da Vinales.

11.01: Di seguito l’ordine dei tempi:

10.59: I ducatisti hanno deciso di non spingere per le basse temperature, questo è quanto afferma il Team Manager Tardozzi.

10.58: Migliora anche Mir e con la Suzuki è quinto a 0″940 da Vinles.

10.57: Quartararo migliora il proprio riferimento, portandosi a 1’50″265 (secondo a 0″399).

10.56: Le Ducati nelle retrovie, soffrendo molto le temperature basse: Zarco 15°, Dovizioso 17°, Bagnaia 18°, Miller 19° e Petrucci 20°.

10.54: Vinales abbatte per primo il muro dell’1’50”, portandosi in vetta con il crono di 1’49″866 a precedere Quartararo di 0″547 e Morbidelli di 0″567. Grande tempo di Maverick, con una soft sull’anteriore e una media sul posteriore. Gomme nuove per lui.

10.52: Si migliora Mir con la Suzuki, rientrando nella top-6 (sesto), con il crono di 1’51″004 a 0″571.

10.50: Ancora veloce Vinales in 1’50″510 Vinales a circa un decimo dalla miglior prestazione di Morbidelli, ma attenzione a Quartararo che sta segnando intertempi record, non migliorando però il riscontro di “Morbido” (1’50″694).

10.49: Vinales continua a spingere nel primo settore (casco rosso), chiudendo con il crono di 1’52″288 (tempo alto). Caduta in curva-2, nel frattempo, per Alex Marquez.

10.45: Maverick Vinales migliora i propri tempi e si porta in seconda posizione, scavalcando Quartararo, a 0″019 da Morbidelli.

10.43: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 21 F. MORBIDELLI 1:50.533 2 20 F. QUARTARARO +0.144 3 44 P. ESPARGARO +0.347 4 12 M. VIÑALES +0.408 5 27 I. LECUONA +0.708 6 30 T. NAKAGAMI +0.763 7 73 A. MARQUEZ +0.976 8 33 B. BINDER +1.088 9 6 S. BRADL +1.127 10 42 A. RINS +1.128

10.41: Il “Morbido” si porta in testa con il crono di 1’50″533 a precedere di 0″144 Quartararo e di 0″347 Pol Espargaro. Vinales è quarto a 0″408, mentre Bagnaia è 17°, Petrucci 19° e Dovizioso 20°. Il forlivese è fermo ai box.

10.40: Vinales si porta in terza posizione a 0″264 da Quartararo, caschi rossi nel secondo e terzo settore per Morbidelli.

10.39: Quartararo scende ancora coi tempi, portando il limite a 1’50″677, davanti a Pol Espargaro (+0″203) e a Lecuona (+0″652). Morbidelli 5° a 0″852, mentre Petrucci, Bagnaia e Dovizioso sono rispettivamente 16°, 17° e 18°.

10.37: Scendono i tempi, Quartararo in testa con il crono di 1’51″005 a precedere di 0″027 Pol Espargaro (KTM).

10.35: Attenzione! Caduta di Zarco alla curva-14, nessuna conseguenza per fortuna per il francese, ma Ducati danneggiata.

10.33: Detto, fatto. Pol Espargaro in vetta con il crono di 1’51″034 con 18 millesimi di vantaggio su Quartararo e 0″832 su Morbidelli. Dovizioso è 15° a 3″464, girando su un ritmo lento.

10.32: Morbidelli si migliora, portandosi davanti con il crono di 1’52″704. Condizioni di pista però in miglioramento e pioggia di caschi rossi.

10.30: Cancellato il tempo a Quartararo per essere andato oltre i limiti della pista, Lecuona dunque davanti a tutti con il tempo di 1’52″704 a precedere di 117 millesimi e di 135 Crutchlow. Attenzione a Morbidelli che sta migliorando.

10.28: Quartararo parte forte con il crono di 1’54″484 con 338 millesimi di vantaggio sulla KTM di Lecuona e 561 sulla KTM di Pol Espargaro. Dovizioso 12° e Morboelli 13° in questo momento, ma siamo solo all’inizio.

10.26: I piloti entrano tutti in pista per saggiare le condizioni dell’asfalto. Tutti con la gomma media al posteriore.

10.25: Ci apprestiamo a vivere 45′ di prove nei quali sarà importante trovare la messa a punto. Un circuito su cui non sarà facile trovare il giusto set-up.

10.25: VIA ALLA FP1!

10.24: Il medico della FIM Di Filippo ha aggiunto: “Calcoliamo sempre una eventuale positività dopo 7-8 giorni”. Non ci sono speranze di rivedere Arbolino per questo GP, dovrà quindi effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni“.

10.21: Il medico della FIM Di Filippo fa chiarezza sul protocollo: “E’ molto restrittivo, al momento quello di Arbolino risulta essere stato un contatto stretto, è necessario l’isolamento di 10 giorni. Arbolino non potrà gareggiare“.

10.18: Il resto del giro è, come anticipato, molto tecnico, sono necessarie linee precise e una percorrenza di curva perfetta in alcuni punti per portare a casa un ottimo tempo. Vista la conformazione senza particolari staccate ad eccezione di curva 16, il tracciato di Aragon risulta tra i meno impegnativi per l’impianto frenante.

10.15: La configurazione del tracciato è stata ideata dall’architetto tedesco Hermann Tilke e si snoda per 5.344 metri in maniera parecchio tortuosa e certamente molto tecnica. Per certi versi non siamo troppo distanti dalle caratteristiche di Misano ma c’è una grossissima differenza rappresentata dal lungo rettilineo che porta a curva 16, una staccata molto importante dove si riducono le velocità di quasi 200 km/h in pochi secondi.

10.12: Attendiamo dunque che arrivi un po’ d’attività sul tracciato di Aragon.

10.10: In rappresentanza di Michelin, ha parlato Taramasso sulla decisione di ritardare la sessione: “D’accordo con Dorna, necessario aspettare per scendere in pista s asfalto più caldo. Soft davanti e media dietro, questo è stato stato il nostro suggerimento ai team“.

10.07: “Abbiamo un lasso di 10 giorni per trovare un sostituto a Rossi. Di sicuro non lo faremo per Aragon 1, non abbiamo ancora parlato se farlo per Aragon 2. Lorenzo? Stando a quando visto nei test di Portimao ha bisogno di girare ancora”, le parole di Meregalli (Yamaha) ai microfoni di Sky Sport sul possibile sostituto di Rossi per “Aragon 2”.

10.04: Di seguito la comunicazione ufficiale:

Race Direction 📋 Session delayed due to track conditions. Pit Lane opens at 10:25 LT#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/QA3laOi2IK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2020

10.01: In Yamaha pensano all’eventualità di sostituire Valentino Rossi ad “Aragon 2”. In questo caso, possibile che Lorenzo possa prendere il suo posto, anche se il test fatto a Portimao non è in grande forma. Vedremo…

09.58: Siamo a 7°C ad Aragon, c’è il sole, ma un vento gelido.

09.56: Attenzione, la FP1 prenderà il via alle 10.25, un ritardo di 30′ per il freddo.

09.55: Le gomme, come al solito, saranno un fattore determinante.

09.53: L’obiettivo dei piloti sarà quello di centrare un buon tempo già da questa FP1, in funzione della qualificazione alla Q2.

09.51: 4′ al via dunque di una FP1 importante.

09.48: Questo sarà lo scenario del MotorLand di Aragon, una pista particolare, che richiede grande potenza del motore, ma contemporaneamente maneggevolezza nelle curve più lente. Un mix che non ha quasi mai esaltato la Yamaha ma, mai come in questo caso, è vietato fare previsioni o pronostici. Fabio Quartararo, Joan Mir, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales.

09.45: Il romagnolo paga un feeling scarso con la sua GP20 e un clima interno non ottimale, mentre lo spagnolo continua in una annata di clamorosi alti e bassi, con la sensazione che, quando tutto non va come sarebbe nei suoi sogni, si abbatte troppo a livello di umore.

09.42: Leggermente più distanti, ma comunque invitati al “gran ballo” ci sono Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, rispettivamente con 97 e 96 punti. I due, usciti con il morale basso da Le Mans, dovranno risolvere diversi problemi (sotto vari punti di vista) e cambiare marcia davvero in questo rush finale.

09.39: Starà a Fabio Quartararo confermare la sua leadership, nonostante un andamento ondivago che lo ha visto conquistare 50 punti nelle prime due gare, quindi 65 nelle successive 7. Per sua fortuna dietro di lui nessuno vola. Joan Mir è a sole 10 lunghezze ma paga alcuni aspetti: un motore (quello della sua Suzuki) che rende diverse cavalli ai rivali in rettilineo, il fatto che in qualifica non vada mai oltre la pancia del gruppo ed è quindi costretto a rimonte disperate corsa dopo corsa.

09.36: C’è poco da girarci attorno, stiamo vivendo un campionato assolutamente indecifrabile. Ogni volta che si parte per un weekend si fanno diverse ipotesi che poi, regolarmente, vengono spazzate via dalla pista. Manca una moto dominatrice, manca un pilota che sappia unire prestazioni e qualità e, soprattutto, la pressione inizia a farsi immensa.

09.33: Un circuito, quindi, che chiederà tanto ai piloti. Per questo il lavoro di messa a punto sarà fondamentale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

09.30: In Spagna ci saranno temperature più accettabili, anche se parlare di caldo non è il caso. Venerdì, sabato e domenica non dovrebbe piovere e il range termico oscillerà dagli 8 ai 20°C.

09.27: Su di una pista molto tecnica, tra le più moderne e recenti del Motomondiale, servirà trovare un assetto efficiente sia in termini di accelerazione che di percorrenza. Il circuito spagnolo, lungo 5.077 metri, presenta 17 curve (10 curve a sinistra e 7 a destra), con l’ultimo curvone considerato come una doppia curva in MotoGP in cui vi potrebbero essere confronti serrati.

09.24: Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. Sarà possibile ripetersi? Le condizioni climatiche saranno un fattore determinante in questo discorso.

09.21: Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria.

09.18: Un campionato che, orfano anche del grande dominatore Marc Marquez (out per un infortunio serio nella prima gara), vede una situazione equilibrata e incerta.

09.15: Un fulmine a ciel sereno che ha colto tutti alla sprovvista e che, ovviamente, ha amareggiato non poco il centauro italiano che avrebbe desiderato salire in sella alla propria Yamaha e riscattarsi dagli ultimi deludenti risultati, ricordando i tre ritiri consecutivi delle ultime uscite andate in scena.

09.12: Inutile negare che tutti sono stati scossi dall’assenza di Valentino Rossi. Il “Dottore” non prenderà parte al weekend in terra iberico per aver contratto il Covid-19.

09.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA live delle prove libere del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Il programma del GP Aragon (16 ottobre) – La presentazione del GP Aragon – La positività al Covid-19 di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA live delle prove libere del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Inutile negare che tutti sono stati scossi dall’assenza di Valentino Rossi. Il “Dottore” non prenderà parte al weekend in terra iberico per aver contratto il Covid-19. Un fulmine a ciel sereno che ha colto tutti alla sprovvista e che, ovviamente, ha amareggiato non poco il centauro italiano che avrebbe desiderato salire in sella alla propria Yamaha e riscattarsi dagli ultimi deludenti risultati, ricordando i tre ritiri consecutivi delle ultime uscite andate in scena.

Un campionato che, orfano anche del grande dominatore Marc Marquez (out per un infortunio serio nella prima gara), vede una situazione equilibrata e incerta. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e l’altro iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) sono i piloti in lizza per l’iride, in maniera più probabile, racchiusi in 19 punti in graduatoria. Se si considera l’anno passato, la Ducati potrebbe sorridere perché, nella prova vinta da Marquez, Dovizioso e Miller completarono il podio. Sarà possibile ripetersi? Le condizioni climatiche saranno un fattore determinante in questo discorso.

OA Sport vi offre la DIRETTA live delle prove libere del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.55 con la FP1, mentre la FP2 è in programma alle 14.10.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse