MotoGP, risultati FP1 GP Aragon 2020: tripletta Yamaha con Viñales davanti a Morbidelli e Quartararo, lontane le Ducati

Il weekend di gara del Gran Premio di Aragon 2020 si è aperto con una prima sessione di prove libere dominata dalle Yamaha, con il miglior tempo assoluto firmato da un Maverick Viñales in grande spolvero capace di cominciare nel migliore dei modi un fine settimana fondamentale per la sua stagione. Lo spagnolo della Yamaha Factory ha disputato un ottimo turno, prendendo confidenza col passare dei minuti su un asfalto molto freddo e mettendo in evidenza un ritmo notevole che gli ha consentito di stampare un giro in 1’49″866 precedendo i pari marca (del Team Petronas) Franco Morbidelli e Fabio Quartararo rispettivamente di 85 e 276 millesimi.

Questi ultimi, protagonisti indubbiamente di un buon avvio di weekend al MotorLand in termini di competitività, sono andati però oltre il limite consentito dalla pista rimediando una caduta a testa senza conseguenze di rilievo dal punto di vista fisico. Grande conferma ad alti livelli dopo lo strepitoso secondo posto di Le Mans da parte del padrone di casa iberico Alex Marquez, 4° a 310 millesimi dalla vetta dimostrandosi finalmente molto rapido anche sull’asciutto dopo il primo podio in MotoGP ottenuto sul bagnato. Segnali complessivamente positivi in casa Honda che, oltre a Marquez, si inserisce nella top10 anche con il giapponese Takaaki Nakagami 5° a 0.554 e con il britannico Cal Crutchlow 8° a 0.732.

Loading...

Loading...

Qualche piccolo passo avanti rispetto alla Francia con il freddo per Suzuki, che piazza Joan Mir in sesta piazza a 0.559 e Alex Rins in nona a 0.855 migliorando progressivamente e trovando delle buone prestazioni nella parte conclusiva della sessione (con temperature in leggero aumento). Completa la top10 e l’elenco dei qualificati (virtualmente) per il Q2 l’Aprilia di Aleix Espargarò. FP1 abbastanza interlocutoria in casa Ducati, che ha sofferto il clima rigido mattutino odierno adottando una strategia conservativa in modo da non far correre dei rischi inutili ai propri piloti. Alla fine Jack Miller è stato il migliore dei centauri di Borgo Panigale in 12ma piazza grazie ad un buon ultimo run, mentre gli altri hanno fatto ancor più fatica come dimostra il 15° posto di Danilo Petrucci, il 17° di Andrea Dovizioso ed il 21° di un Francesco Bagnaia staccato di 2″ dal miglior tempo di Viñales.

Da segnalare lo slittamento di mezz’ora dell’inizio della sessione (dalle 9.55 alle 10.25) effettuato da parte degli organizzatori a causa di temperature eccessivamente basse, nel tentativo di far svolgere il turno in condizioni meno estreme.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON 2020 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 344.0 1’49.866

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1’49.951 0.085 / 0.085

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.8 1’50.142 0.276 / 0.191

4 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1’50.176 0.310 / 0.034

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’50.420 0.554 / 0.244

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1’50.425 0.559 / 0.005

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’50.464 0.598 / 0.039

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’50.598 0.732 / 0.134

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1’50.721 0.855 / 0.123

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’50.801 0.935 / 0.080

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.0 1’50.973 1.107 / 0.172

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1’51.219 1.353 / 0.246

13 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 345.0 1’51.241 1.375 / 0.022

14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 341.8 1’51.285 1.419 / 0.044

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 340.7 1’51.340 1.474 / 0.055

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 344.0 1’51.357 1.491 / 0.017

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.4 1’51.408 1.542 / 0.051

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’51.442 1.576 / 0.034

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 342.9 1’51.581 1.715 / 0.139

20 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 345.0 1’51.807 1.941 / 0.226

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 349.5 1’51.934 2.068 / 0.127

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse