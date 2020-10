MotoGP, GP Aragon 2020: risultati e classifica FP2. Vinales primeggia su Quartararo e Morbidelli, Dovizioso 13°

Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Il centauro iberico ha timbrato un buon 1:47.771 in sella alla sua Yamaha e ha preceduto i due compagni di marca, ovvero il francese Fabio Quartararo (a 0.249) e Franco Morbidelli (a 0.447). Il leader del Mondiale è dunque davanti allo spagnolo Joan Mir (quarto a 0.730 con la Suzuki), suo grande rivale per il titolo iridato. Andrea Dovizioso ha invece faticato ed è soltanto tredicesimo con la sua Ducati a 1.244. Di seguito la classifica dei tempi e i risultati delle prove libere 2 del GP di Aragon.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP ARAGON MOTOGP 2020: RISULTATI E CLASSIFICA

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.9 1’47.771

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.9 1’48.020 0.249 / 0.249

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.8 1’48.218 0.447 / 0.198

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1’48.501 0.730 / 0.283

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 348.4 1’48.598 0.827 / 0.097

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 348.4 1’48.670 0.899 / 0.072

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.4 1’48.746 0.975 / 0.076

8 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.3 1’48.823 1.052 / 0.077

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’48.824 1.053 / 0.001

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 344.0 1’48.839 1.068 / 0.015

11 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1’48.906 1.135 / 0.067

12 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 347.3 1’49.003 1.232 / 0.097

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 350.6 1’49.015 1.244 / 0.012

14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1’49.026 1.255 / 0.011

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 344.0 1’49.107 1.336 / 0.081

16 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.9 1’49.165 1.394 / 0.058

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 341.8 1’49.208 1.437 / 0.043

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.0 1’49.258 1.487 / 0.050

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 351.8 1’49.488 1.717 / 0.230

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 346.1 1’50.091 2.320 / 0.603

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.3 1’50.244 2.473 / 0.153

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock